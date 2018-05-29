Haqqin.az (Азербайджан): Нагорный Карабах в ожидании войны

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20 лет в Армении правили люди, которые воевали с азербайджанцами — Роберт Кочарян, Серж Саргсян. Сейчас у руля страны и, скорее всего, не очень надолго Никол Пашинян — человек, который не воевал, но «рыл окопы» во время четырехдневных боевых действий в апреле 2016 года.

В экспертном сообществе есть мнение, что после Чемпионата мира по футболу, который скоро пройдет в России, Москва закроет глаза на военные действия в Карабахе. Грузинский политолог Гела Васадзе, кстати, не исключил такого варианта. Процесс урегулирования карабахского конфликта определенно нуждается во встряске, но не слишком сильной. Об этом в своей статье пишет и британский журналист, эксперт Фонда Карнеги Томас де Ваал.

По его словам, первые комментария по карабахскому конфликту Пашиняна представляли собой встряску. «Он больше говорил как человек из толпы, чем дипломат, говоря о том, что Карабах является «неотделимой частью» Армении», — пишет де Ваал. Очевидно, Пашинян чувствует необходимость подтвердить свой мандат на обеспечение национальной безопасности» и убедить карабахских армян в том, что он вместе с ними.

По словам де Ваала, опасность в том, что если армянский лидер открыто заявляет о суверенности Карабаха и говорит, что земли не могут быть возвращены, не остается вопросов для переговоров с Баку, и обе стороны возвращаются к войне. Аналитик подчеркивает, что за последние 15 лет переговоры велись в следующем режиме: каждая из сторон становится в позу и делает достаточно для того, чтобы работали посредники ОБСЕ, однако серьезной работы не проводится, так же как и нет реального прогресса.

«Конфликт ушел с повестки дня в Соединенных Штатах, хотя, к счастью, администрация Трампа воспротивилась искушению отказаться от посреднической роли и назначила нового переговорщика от США Эндрю Шофера», — пишет журналист, которого цитируют армянские СМИ.

Эксперт отмечает, что в ходе избирательной кампании, которая может быть затяжной, Никол Пашинян и его соратники не захотят озвучивать примирительный подход, опасаясь, что их патриотические полномочия будут поставлены под сомнение. «Пройдет много месяцев, прежде чем появится новая, консолидированная политика Армении в отношении конфликта», — пишет он.

По мнению де Ваала, необходимо новое мышление, которое может быть представлено новым главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном, «который заменит гипер-осторожного Эдварда Налбандяна». Он напоминает, что Мнацканян был ведущим переговорщиком на переговорах по Соглашению об ассоциации с ЕС, и, по его мнению, «ЕС является одним из нескольких участников, которые могут вдохнуть жизнь в этот процесс, сыграв более активную роль для поддержки официальных переговорщиков Минской группы».

«Процесс переговоров по Карабаху — деликатная конструкция. Ее крах укажет только лишь на один путь — новый конфликт», — резюмирует Томас де Ваал.

Британский эксперт прав. И ситуация действительно показывает, что обострение карабахского конфликта не за горами. Если уж глава Совета безопасности Армении вступает в прямую словесную перепалку с экс-министром обороны — стабильности ждать не приходится. Так, на днях секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян ответил в соцсети (!) своему бывшему преподавателю и экс-министру обороны Вигену Саркисяну. Он назвал членов прежнего правительства «неудачниками», а также заявил, что любить родину учат не патриотическими сентенциями, сообщает агентство «Спутник».

В Армении вновь вспомнили о введении налогов в 1000 драмов в пользу армии, принятии закона о запрете на отсрочку, стратегии патриотического воспитания молодежи и ряд других провалов. В целом, концепция «Нация-армия», которую попытались реализовать в Армении после поражения в четырехдневных боях в апреле 2016 года, провалилась, считают ереванские эксперты. Но она и не могла сработать. Нет одного конкретного документа под таким названием, это все разрозненные мысли, — пишет по этому поводу Армен Григорян.

Далее последовали откровения. Как утверждает Григорян, при прежнем правительстве 370 тысяч граждан покинули страну, внешний долг увеличился на 5 миллиардов драмов, более 800 тысяч граждан живет в бедности, «что и привело к апрельской войне, гибели людей, потере территорий». Азербайджан же продолжает выжидать. Во время встречи Никола Пашиняна с президентом РФ Владимиром Путиным армянский премьер сказал, что Армения хочет больше российского оружия.

Правительство Никола Пашиняна продолжает усиливать агрессивную риторику. Мол, только прямое участие Карабаха в переговорах позволит установить прочный мир. Какой это будет «мир»? Ведь фактически такие заявления отдаляют соглашение. В МИД Армении же прямо сообщили: сейчас изменились реалии, и это предполагает большее участие «НКР» (кавычки наши — прим. ред.) в переговорном процессе.

Еще штрих — в Ереване считают, что Нагорный Карабах так или иначе вовлечен в переговоры, есть документы о необходимости участия всех сторон. «Азербайджан отказывается напрямую вести переговоры с Карабахом. Однако Соглашение о перемирии стало итогом прямых переговоров». Это не совсем так.

Азербайджан в лице тогдашнего спикера парламента Расула Гулиева подписал соглашение только после того, как к числу подписантов был добавлен Низами Бахманов, глава азербайджанской общины Карабаха. Значит речь уже идет о четырех сторонах: Армении, Азербайджане и армянской и азербайджанской общинах Карабаха. Но дальше — больше: не существует единого документа, на котором стояли бы рядом подписи представителей Азербайджана, Армении и армянской общины Нагорного Карабаха. Документы отправлялись по факсу с разных сторон.

Сопредседатели МГ ОБСЕ уже скоро приедут в Армению, чтобы пообщаться с новым руководством страны, которое может наделать множество ошибок еще до их визита.

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