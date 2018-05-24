Časopis argument (Чехия): США перекладывают ответственность за разрушение мира на Россию

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Нынешняя готовность поддерживать мировой конфликт по любой причине очень напоминает не столь славное прошлое. Вести по существу хорошо аргументированную дискуссию с современными чешскими русофобами нет никакого смысла. Дискутировать можно только с тем, кто готов принимать во внимание аргументы. Поэтому дискуссия с примитивами и фанатиками невозможна. Точно так же бессмысленно тратить время на тех, кто организует антироссийскую истерию и сознательно поддерживает опасные тенденции на Западе.

Намного полезнее попытаться сделать так, чтобы у нынешних русофобских квислингов не было возможности выступать на уроках истории в начальных и средних школах и вредить своим фанатизмом преподаванию в университетах. Здравый смысл — очень надежный защитник от глупости, наводняющей общество. Но разум не вездесущ, и нам придется считаться с тем, что нацистский министр пропаганды Геббельс, к сожалению, был мастером своего дела. Жив его завет о том, что многократно повторенная дезинформация становится правдой для всех, кто не может проверить информацию самостоятельно.

То, что бесноватые русофобы, опирающиеся на «костяк» отечественных примитивов, набрасываются на Россию даже из-за хоккейного чемпионата (я уже не говорю о годовщине освобождения нашего государства), соответствует общему характеру фанатизма, и, к сожалению, это совершенно не ново даже для современной чехословацкой истории. Напрашивается одно очень нелицеприятное, но показательное сравнение. Речь идет о чешском нацизме (фашизме) перед Второй мировой войной.

США разрушают мир и безопасность, а вина возлагается на россиян!

Давайте обратимся к основным фактам. За последние 30 лет в мире произошла масса конфликтов. Во всех главную роль играет западный ВПК и транснациональные корпорации тоже с Запада. Эти круги и организации, институты и прочие инструменты представляют, прежде всего, правительства Соединенных Штатов, Великобритании, Франции и иногда и Германии. Средства на свою конфликтную и агрессивную деятельность они берут из налогов, собранных с населения, которое совершенно не заинтересовано в их целях.

Соединенные Штаты (вместе с союзниками или без них) постепенно окружают Россию и параллельно с этим стараются расширить границы враждебного по отношению к России военного пакта, как можно больше приблизившись к Москве. Россия реагирует на эти нападки и провокации сдержанно, ограничиваясь только самыми необходимыми мерами. И тем не менее именно защищающуюся Россию русофобы называют агрессором!

Российский военный бюджет не достигает и одной тринадцатой американского. При этом Россия вооружена так же, как Соединенные Штаты. Огромная разница в размерах военных бюджетов двух держав косвенно, но совершенно ясно доказывает, что для США вооружение — это самоцель, обусловленная, прежде всего, интересами военно-промышленного комплекса, который стремится к максимальной прибыли. Так что всей политикой США, вне зависимости от того, кто находится в Белом доме, управляет необходимость провоцировать конфликты, бороться с «угрозой миру и безопасности», поддерживать на плаву «лигу государств-дармоедов», дающих право на вооружение, и держать в состоянии готовности исламский терроризм. Несомненно, речь идет об угрозе, сопоставимой с нацизмом, пусть она и отличается по форме, опирается на другую идеологию и обосновывает свое существование иными причинам. Тем не менее этот процесс может в итоге по своим последствиям даже превзойти нацизм. Но все эти факты нисколько не мешают антироссийским «активистам» и их «мозговым центрам» обвинять в остервенелом вооружении Россию.

Франц Верфель: «Виновен не убийца, а убитый»

США развалили Ирак, Ливию, Афганистан и попытались разрушить Сирию, а до этого с помощью оранжевых революций то же сделали с Украиной. Используя «арабскую весну» США попытались достичь тех же результатов в Египте и Тунисе. И тем не менее их антироссийская пропаганда и ангажированные примитивы, служащие США, агрессором называют русских!

Соединенные Штаты позволили расцвести исламскому радикализму на территории бывшей Югославии и даже предоставили ему собственную территорию в Косово в ущерб Сербии. Кроме того, на Соединенных Штатах лежит большая доля ответственности за миграционный кризис, разразившийся в 2014 году и не закончившийся до сих пор. Также США несут часть ответственности за размах, которого исламский терроризм достиг в Европе, и за то, что европейцы постоянно подвергаются насилию. И все равно русофобские подонки называют агрессорами русских.

Транснациональные корпорации, гигантские западные нефтяные компании и ВПК Запада стремятся с помощью экономического и военного потенциала США (и других стран Запада) сломить российскую независимость и получить таким образом ничем не ограниченную власть над ресурсами и населением планеты. И тем не менее в глазах русофобских «активистов» именно русские якобы ищут пути для захвата планеты!

Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из договора с Ираном, тем самым снова поправ международное право, как уже было в случае Югославии, которую США бомбили без мандата ООН. Точно так же без санкции Совбеза ООН они напали на Сирию. Без всяких на то оснований! Однако русофобы всю свою ненависть направляют опять-таки на Россию.

Именно Соединенные Штаты и Великобритания беззастенчиво лгут. И все равно мы не верим России! Именно Соединенные Штаты, стремясь отрезать Россию от бывших советских республик на Кавказе, инициировали и финансировали грузинскую войну против России и поддержали сумасшедшего грузинского президента, который впоследствии многократно не раз позорился, чем бы ни занимался. Россия, что закономерно, вмешалась и моментально победила в войне. И тогда чешские квислинги снова набросились на Россию, а не на настоящих виновников!

Соединенные Штаты при содействии украинских квислингов с Майдана планировали использовать Крым против России, сделав его своей военной базой. Любой кремлевский лидер этому помешал бы, даже если бы Путин не был Путиным. Тогда русофобы (и организованные, наемные, и их «костяк», который образуют дураки и примитивы, вероятно, не получающие гонораров) опять обрушились на Россию.

Великобритания глупейшим образом выдумала скандал вокруг Скрипаля, а чешские русофобы немедленно выгнали российских дипломатов в таком количестве, в каком от них, вассалов, даже и не требовалось. Американцы бездоказательно обвинили мнимого российского хакера и потребовали его экстрадиции. Того же хотела и российская сторона. Но русофобы из чешского правительства в отставке с земным поклоном (почти по традиции мужиков в царской России) выполнили волю США. Похоже, человеческая глупость безгранична!

Корни чешских квислингов

Так можно продолжать еще очень долго. В деле «Новичка» так и не появились доказательства. Оно не было раскрыто и ушло на второй план. Но чешские русофобы снова вытащили его на поверхность и вылили тонны грязи на чешского президента Милоша Земана. Просто невероятная мерзость! На все это антироссийское безумие можно было бы махнуть рукой, если бы оно не напоминало времена, когда чешские квислинги с готовностью служили другому иностранному государству, которое, кстати, замышляло разрушительный мировой конфликт.

Пока отряды Генлейна терроризировали чешские приграничные области и не принимали великодушных уступок чехословацкого правительства, фашистское движение росло и расцветало прямо под носом у демократического правительства. Йиржи Стршибрны организовал фашистскую партию и после Мюнхенского сговора выступил против президента Бенеша. Его газета обливала грязью чешских патриотов и всех граждан Чехословакии, которые предостерегали от немецкого нацизма. Одной из жертв этих коллаборационистов стал писатель Карел Чапек, затравленный ненавистными нападками чешских фашистов. То есть тех, кто стоял на стороне войны и хотел ввергнуть Европу и весь мир в страдания. Чапек предупреждал об этом в «Белой болезни» и «Матери», но напрасно. Рев чешских фашистов тогда звучал громче. Они заглушили его голос, и из-за своего слабого здоровья он умер за три месяца до нацистского вторжения в Прагу.

Нынешние чешские антироссийские «активисты» (и те, кто сознательно поддерживает Америку за гонорар, и те, кто не понимает, что творит, и на все готовая ревущая сволочь) стоят на стороне тех, кто не уважает право, закон, демократию, граждан — вообще никого и ничего. Поэтому эти «активисты» очень похожи на тех, кто поддерживал распространение нацизма и фашизма на территории демократической Чехословакии в трагический период перед Второй мировой войной и во время нее. Это вопиющее сходство с чешскими фашистами 30-х годов прошлого века должно насторожить чешское общество.

Ярлык фашизма в последнее время вешают на любого, кто кому-то по каким-то причинам не угодил. Очень часто это полная чушь, не говоря уже о подмене расово мотивированного нацизма. С другой стороны, в случае Украины американская поддержка антироссийских сил позволила возродить некоторые атрибуты одного жестокого движения, которое явно перекликается с нацизмом и фашизмом. Вообще можно сказать, что тот, кто сегодня поддерживает конфронтацию в мире, грозящую разрушительной войной, тоже близок к нацизму и фашизму. Их роднит, прежде всего, желание при любых обстоятельствах и невзирая на последствия насилия достичь своих захватнических целей.

Захватить природные богатства всей планеты, завладеть ее экономикой, уничтожить всех противников и конкурентов ценой кровопролития и любых материальных потерь, превратить людей в дешевую рабочую силу и в политически пассивных, смиренных, бесправных, отупевших потребителей, чья культура будет постепенно приходить в упадок, а уровень образования снижаться — вот те цели, которые можно считать общими для «активистов» и нацистской Германии. Речь идет ни много ни мало о современной форме «мягкого» рабства. Поэтому все, кто такого себе желает, могут смело становиться антироссийскими «активистами» и продолжать войну с цивилизацией!

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