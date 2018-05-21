JB Press (Япония): Японцы в восхищении от русских "Кинжалов" и "Искандеров"

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Спустя неделю страсти по параду не утихают. Теперь пришла очередь японцев восхищаться новинками российского военпрома. Беспилотники, танк Т-14 «Армата» с «необитаемой башней», истребитель пятого поколения Су-57 и гиперзвуковые ракеты «Кинжал»: вряд ли это пустое хвастовство. Многие разработки уже развернуты в тестовом режиме. Какую роль они сыграют в российской мировой стратегии?

9 мая Россия отметила День Победы во Второй мировой войне. В этот день празднуется капитуляция Третьим рейхом перед советскими войсками, вошедшими в Берлин. В этом году отмечалась 73 годовщина Победы.

Администрация Путина умело использует этот праздник для того, чтобы показать единство государства. Город был украшен оранжево-черными георгиевскими ленточками, прославляющими участников войны. По телевизору несколько дней подряд показывали специальные выпуски, посвященные войне. Также проводились другие мероприятия для того, чтобы подчеркнуть, что факт совместной победы над нацизмом является символом народного единства. Наиболее зрелищной частью празднования Дня Победы является военный парад. Он проводится во всех основных городах России, начиная со столицы. В этом году парад прошел в 27 городах, включая Москву.

Кроме того, парад также проводился на арктической базе и российских базах, развернутых в Сирии. Самый крупный парад проводится на Красной площади в Москве. По информации министерства обороны России, в этом году в параде приняло участие 13046 человек, 159 единиц техники, 75 самолетов и вертолетов.

Московский парад отличается тем, что на нем зачастую показывают новые вооружения. Например, в 2015 году, в 70-ю годовщину Победы, появились новые танки, находящиеся на стадии разработки, включая Т-14 «Армата», в котором впервые в мире применена «необитаемая» башня. Таким образом, парад приносит пользу не только с точки зрения напоминания о войне, но и с точки зрения поднятия национального престижа.

Естественно, несмотря на то, что Россия является военной державой, это не означает, что новое оружие появляется каждый год. Тем не менее в этом году было на что посмотреть. Далее я расскажу о самом интересном.

Первое появление БПЛА

Длительное время слабым местом российских войск были беспилотные боевые системы. В сильнейших армиях мира, например в американской, дроны используются в самых разнообразных ситуациях: от разведки и наблюдения до нанесения ударов. Более того, у американцев есть большая линейка дронов: от малых до крупных. ВМС США ведут разработки стелс-дронов корабельного базирования, которые способны выполнять такие задачи, как дозаправка в воздухе, разведка и нанесение ударов. По планам, в ближайшее время пройдет финальный отбор компаний-разработчиков.

Между тем российские войска также активно применяют беспилотные разведчики на полях сражения в Сирии и на Украине. Тем не менее российские войска используют в основном малогабаритные дроны. В России не стоят на вооружении подобные американским крупные дроны. Чтобы исправить ситуацию, Россия разрабатывает серию дронов, которые были впервые представлены на Параде Победы в этом году.

Во-первых, это — «Корсар» (взлетный вес 200 килограмм), разработанный КБ «Луч», находящимся под крылом госкорпорации «Ростех». Радиус действия этого дрона составляет 160 километров. Он может выполнять боевые задачи и находиться в воздухе до десяти часов. По информации «Ростеха», запланирована модернизация Корсара«: радиус действия будет увеличен до 250 километров, также будет установлена система радиоэлектронного подавления.

Во-вторых, дрон вертолетного типа «Катран», спроектированный известным разработчиком вертолетов КБ «Камов». Это многоцелевой дрон, способный вести разведдеятельность и выполнять боевые задачи. «Катрана» показывали ранее в ходе мероприятий, организованных министерством обороны России, однако на параде он появился впервые.

Кроме того, минобороны РФ разрабатывает дрон среднего размера «Орион», взлетный вес которого составляет одну тонну (он оснащен фотоэлектрическими датчиками и способен наносить удары по противнику), а также боевой дрон «Альтаир», способный лететь на больших высотах. Сообщается, что первый будет официально принят на вооружение уже в этом году.

Беспилотные боевые системы, примененные в Сирии

Что касается беспилотных боевых систем, то беспилотные наземные аппараты также представляют большой интерес. В этом году в параде приняли участие два вида беспилотных наземных аппаратов. Один из них — робот-сапер «Уран-6» — применялся для разминирования сирийской Пальмиры.

Между тем «Уран-9» оснащен автоматической пушкой и противотанковыми ракетами. Им можно управлять на расстоянии до трех километров и выполнять боевые задачи, не ставя под угрозу жизни солдат. Оба они появились на параде впервые. Россия отстает от США в сфере БПЛА, однако опережает в области беспилотных наземных аппаратов. Это превосходство обеспечил опыт ожесточенных уличных боев в ходе чеченской и других войн.

Стелс-истребители и гиперзвуковые ракеты

Парад завершает показ самолетов. Иногда парад завершается мелкомасштабным пролетом только лишь вертолетов; иногда, как было в прошлом году, самолеты не смогли подняться в воздух из-за плохих погодных условий. Тем не менее в этом году в Москве стояла хорошая погода, в связи с чем над Красной площадью прошел большой строй самолетов. В этот раз на параде впервые появился истребитель пятого поколения Су-57, который разрабатывает Россия. Помимо стелс-технологий, которые усложняют обнаружение самолета радарами, благодаря новейшим радарам и сенсорам Су-57 обладает способностью уверенно держать контроль над ситуацией и может нести новейшие ракеты. Предполагается, что он станет основным истребителем следующего поколения.

В настоящее время проводятся испытания 11 опытных образцов. Недавно в Сирию было отправлено два истребителя. Тесты прошли в условиях реального боя. Также большой интерес представляет новое оружие, представленное в конце воздушной демонстрации. Это — гиперзвуковые ракеты «Кинжал», установленные на два истребителя-перехватчика МиГ-31. О существовании эти ракет впервые было заявлено 1 марта в ходе послания президента Путина Федеральному собранию. По словам российского лидера, скорость ракеты составляет до десяти Махов, радиус действия — две тысячи километров.

Если это правда, то это — мощное оружие, которое может преодолеть существующие западные системы ПВО. Тем не менее судя по форме «Кинжала», можно сделать предположение, что баллистическая ракета сухопутного комплекса «Искандер-М» была переработана таким образом, чтобы ее можно было запускать с самолета.

Баллистическая ракета 9М723, которую запускает «Искандер-М», достигает скорости 6-7 Махов. Радиус ее действия составляет 500 километров, что серьезно отличается от характеристик «Кинжала» (даже если учесть преимущество запуска с воздуха), заявленных президентом Путиным. Поскольку «Кинжалы» уже развернуты в тестовом режиме в Южном военном округе (стратегическое направление на Украину), вряд ли, это — пустое хвастовство.

Какую роль будут играть «Кинжалы» и другие новейшие вооружения, показанные на параде, в российской мировой стратегии? Вот — серьезный вопрос, требующий ответа.Он касается также и Японии, которая соседствует с Россией на Дальнем Востоке и которая оспаривает с ней «северные территории».

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