Понедельник 19 марта 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Обзор мировой прессы» Milliyet (Турция): Великобритания ищет "привычного виновного" в лице России

Milliyet (Турция): Великобритания ищет "привычного виновного" в лице России

Понедельник, 19 Марта 2018 09:00
Milliyet (Турция): Великобритания ищет &quot;привычного виновного&quot; в лице России Фото из открытых источников

Кризис между Великобританией и Россией продолжается. Причина кризиса — химическая атака в Лондоне, жертвами которой стали бывший полковник российской военной разведки, работавший на обе стороны, и его дочь. Полковник в отставке Сергей Скрипаль и его дочь, которые подверглись воздействию нервно-паралитического газа во время обеда в ресторане, находятся в больнице, и угроза их жизни сохраняется. Тот факт, что жертва — бывший офицер российской разведки, профессионализм проведенной операции, особенности примененного химического вещества указывают на «государственный» след в этом деле.

 

Так, по мнению британцев, «привычный виновный» — российская разведка. Отталкиваясь от этой мысли, Великобритания приняла решение о высылке 23 российских дипломатов по обвинению в том, что «они являются сотрудниками разведки под видом дипломатических работников». Затем заговорила о новых санкциях. Вынеся вопрос на повестку дня НАТО и ООН, начала дипломатическое наступление на Россию. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш (Antonio Guterres) назвал химатаку «неприемлемой» и призвал к проведению всеобъемлющего расследования. Больше всего в его заявлении обращают на себя внимание утверждения о том, что «использование нервно-паралитического газа в качестве оружия неприемлемо ни при каких условиях» и «его применение каким-либо государством будет нарушением международного права».

 

Более того, все это произошло в тот момент, когда идут споры о применении «отравляющего газа» в Сирии. Постоянный представитель США при ООН, которая резко отреагировала на случившееся в Лондоне, открыто выразила поддержку Великобритании, обратив внимание на «особые» отношения своей страны с ней. Россия, продолжая хладнокровно «отрицать» эти обвинения, объявила о готовности принять ответные меры в отношении Великобритании. Если учесть общую ситуацию и разгоревшиеся споры, можно сказать, что эта тема еще долго будет оставаться на повестке дня. И есть множество причин, поддерживающих этот тезис.

 

Отношения России и Великобритании проходят чувствительный процесс. Действия России в восточной Европе, напряженность в ее отношениях с США оказывают влияние и на политику Великобритании. В конце концов, следы холодной войны окончательно не стерлись, и прежде всего в мире спецслужб.

 

Известно, что британская разведка придает особое значение действиям российских спецслужб. Во времена холодной войны русские нанесли британцам достаточно травм. Мы говорим о большом количестве инцидентов, начиная от Кима Филби (Kim Philby), который работал на Россию и возглавлял структуру шпионажа против британской разведслужбы, известную как «кембриджская пятерка», болгарского оппозиционного журналиста, который был убит в 1978 году с помощью маленького шарика с токсином, когда он работал на «Би-Би-Си» (BBC), и заканчивая бывшим агентом КГБ Александром Литвиненко, который в 2006 году был убит в результате отравления радиоактивным веществом.

 

Тот факт, что последнее нападение было совершено с применением токсичного газа, — деталь, которая еще более усиливает беспокойство. Возникают идеи о том, что под вдохновением от этой атаки террористические организации тоже могут сделать что-то подобное. Британцев, должно быть, беспокоит и то, что Путин является выходцем из российской разведки, а также растущая с каждым днем уверенность России в своих силах. Продолжающиеся в США споры о вмешательстве России в американские выборы тоже в конечном счете выходят в плоскость «тайных операций» мира спецслужб. Становится понятно, что в ближайшие годы мы будем еще чаще становиться свидетелями похожих событий.

Источник

Яндекс.Дзен

Александр Неукропный Опубликовано в Обзор мировой прессы   Теги Великобритания Россия Срипаль

Главное за сутки
После обработки 99% протоколов Путин набирает 76,67% После обработки 99% протоколов Путин набирает 76,67% Действующий президент России Владимир Путин набирает 76,67% голосов на выборах президента после обработки 99,75% бюллетеней, сообщили в ЦИК. Как отметили в Центризбиркоме, действующий глава государства заручился рекордной в своей карьере…
"Накат" Запада на выборы президента России был очевиден и беспрецедентен - Захарова "Накат" Запада на выборы президента России был очевиден и беспрецедентен - Захарова Попытки Запада оказать давление и повлиять на выборы президента в России были очевидны и беспрецедентны. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на официального представителя МИД РФ Мария Захарова в эфире…
Киев предложил высланным из России британским дипломатам работу Киев предложил высланным из России британским дипломатам работу Глава МИД Украины Павел Климкин предложил министру иностранных дел Великобритании Борису Джонсону устроить высланных из России британских дипломатов работать в Киеве. Об этом он написал в твиттере, сообщает Газета.ру. «Предлагаю…

Читайте также
Россия: работа над ошибками от Путина. Часть 2 - В ближнем круге Россия: работа над ошибками от Путина. Часть 2 - В ближнем круге Выступление Владимира Путина от 1 марта нынешнего года помимо всего прочего, еще и подводит собою итог вполне конкретного исторического периода жизни и развития России. Времени, посвященного исправлению воистину гибельных для…
Сорос: До банкротства России осталось 3 недели Сорос: До банкротства России осталось 3 недели Именно такую нелепую мысль выразил одиозный финансист из США Джордж Сорос в своей публикации в уважаемой, казалось бы, британской газете Guardian. По мнению американского олигарха, в 2017 году в России…
Америка больше не будет унижать Россию Америка больше не будет унижать Россию Отравление Сергея Скрипаля не дает покоя многим умам по всей планете. Но, если кто-то просто размышляет, кто же это мог сделать, кто-то напрямую, не дожидаясь доказательств, обвиняет в этом Москву.…
Россия: работа над ошибками от Путина. Часть 3 - Дорога потерь и позора Россия: работа над ошибками от Путина. Часть 3 - Дорога потерь и позора Выступление Владимира Путина от 1 марта нынешнего года помимо всего прочего, еще и подводит собою итог вполне конкретного исторического периода жизни и развития России. Времени, посвященного исправлению воистину гибельных для…
Фото
Красоты зимы: В объятиях инея Красоты зимы: В объятиях инея

Мы подобрали фотографии, на которых переданы те редкие моменты, когда осень приходит на встречу с ра...

Видео

 

Самая быстрая в мире: Honda запрягла 192 «лошадей» в газонокосилку

Опрос

Как вы относитесь к созданию реестра коррупционеров в РФ?

 

Анекдот дня

- Рабинович, зачем в столовой вы заказываете две половинки борща, а потом их сливаете в одну тарелку. Не проще ли делать как все - заказывать полный борщ?

- Сема, вы не понимаете. Так у меня получается одна порция борща с двумя порциями сметаны.

Еще »
Самые популярные новости

 

Материалы по теме
В Генштабе ВСУ заявили: Атака на Донбасс вот-вот начнется! Крым - следующий В Генштабе ВСУ заявили: Атака на Донбасс вот-вот начнется! Крым - следующий
Путин уже выиграл важнейшую войну - войну разведок Путин уже выиграл важнейшую войну - войну разведок
Польша в шоке от наглой неблагодарности Украины Польша в шоке от наглой неблагодарности Украины
На Украине заявили, что ожидают наплыва… гастарбайтеров из России! На Украине заявили, что ожидают наплыва… гастарбайтеров из России!
Критикам речи Путина - вы так ничего и не поняли! Критикам речи Путина - вы так ничего и не поняли!
Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Apple iPhone 5S 16GB Всего предложений:(251)
Apple iPhone 5S 16GB от12200руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 Все предложения (54)
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 от7800руб.
Цена от Smartfon44
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL Все предложения (251)
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL от8600руб.
Цена от Smartfon44
Мобильные телефоны, смартфоны
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.