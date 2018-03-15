Süddeutsche Zeitung (Германия): 10 "погонял" Ангелы Меркель

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В эту среду Ангела Меркель в четвертый раз избрана канцлером. За время ее политической карьеры она получала много прозвищ, которые отражали не только ее характер, но и ее политическую деятельность.

Девушка Коля

Политический взлет восточной немки Ангелы Меркель в объединенной Германии происходил стремительно. В 1990 году она с прямым мандатом избирается в депутаты Бундестага в первом общегерманском парламенте, и канцлер ФРГ Гельмут Коль неожиданно назначает ее министром по делам женщин и молодежи. Тогда Меркель было 36 лет. Через три года она возглавила ведомство по охране окружающей среды. Ее политический наставник называет ее «моя девушка», и это прозвище надолго останется с ней. Лишь в ходе аферы с партийными деньгами Меркель в 1999 году, будучи тем временем уже генеральным секретарем ХДС, публично дистанцируется от своего политического приемного отца. Он долго не сможет ей этого простить.

Энжи

Шел 2005 год, когда стратеги избирательной кампании ХДС, очевидно, решили, что надо сделать несколько сухо выглядевшую почитательницу классики Меркель попривлекательнее с помощью баллады «Энжи» группы Rolling Stones. Похоже, что эту песню выбрали исключительно из-за названия, а содержанием не интересовались. В ней попадаются абсолютно не подходящие к предвыборной борьбе строки, такие как: «Все мечты, которые нам были так близки, растворились в дымке» или «Не пора ли сказать до свидания?» Узнав об этом, британские рок-звезды были не в восторге и запретили ХДС использовать песню в предвыборной кампании. Удивительным образом прозвище «Энжи» все же приклеилось к Меркель, несмотря на расхождение между личностью и песней.

Климатический канцлер

В 2007 году канцлер Ангела Меркель предприняла вместе с тогдашним министром окружающей среды Зигмаром Габриэлем путешествие в Гренландию, чтобы самой убедиться в жестоких последствиях потепления климата на Земле. Прежде всего от зеленой оппозиции можно было услышать тогда насмешки по поводу «группы путешественников Меркель/Габриэль». И все же фотографии Меркель и Габриэля в красных куртках на фоне тающих ледников в значительной мере определили имидж «климатического канцлера». Тогда Меркель выступила с такой целью: к 2020 году Германия должна выбрасывать в атмосферу на 40% меньше парниковых газов. Вопросы защиты климата Меркель постоянно поднимала и на международной арене. На саммите Большой восьмерки в Хайлигендамме она в тот же год позаботилась о том, чтобы даже США и Япония подписали заявление о борьбе с потеплением климата на Земле. И все же имидж «климатического канцлера» значительно пострадал, когда стало ясно, что как раз в Германии нельзя достичь поставленной ей самой цели. Тогда во многих СМИ Меркель стали называть «климатическим канцлером в отставке».

Канцлер образования

«Гигантским шагом в направлении политики образования» назвала Меркель то, что они с тогдашними премьер-министрами постановили на саммите по вопросам образования в 2008 году: число молодых людей без профессионального образования должно было к 2015 году сократиться вдвое. Для этого необходимо направить 10% ВВП на образование и исследования. Однако не уточнялось, откуда взять эти миллиарды. Из этого получилось лишь робкое обещание, что когда-нибудь Германия будет тратить больше денег на школы и вузы. Меркель умолчала, что образование — прерогатива федеральных земель. И хотя она провозгласила, что «мы хотим стать республикой образования», однако сама она мало что могла сделать для этого. Тогда надо было отменять запрет на кооперацию.

Мамочка

Прозвище «мамочка» якобы дал ей политик от ХСС Михаэль Глос (Michael Glos). Он так называл ее, будучи министром экономики с 2005 по 2009 год. Другие соратники Меркель мужского пола приняли это насмешливое прозвище. Филипп Рёсслер (Philipp Rösler), глава СвДП и вице-канцлер с 2011 по 2013 год, тоже якобы называл Меркель «мамочкой», однако, как говорят, с восхищением. Удивительно, но Меркель удалось превратить это пренебрежительное прозвище в нечто положительное. Некоторые даже утверждают, что такое прозвище — это лучшее, что могло с ней произойти: поскольку и избиратель думает о ней как об «экономной и заботливой матери», опираясь на идеал «швабской домохозяйки», как пояснила гендерная исследовательница Доротее Бек (Dorothee Beck) в интервью «Зюддойче цайтунг». Меркель, которая «мягкой рукой правит своей политической семьей и своей страной», как писал журнал «Бунте», успешно эмансипировалась от отца-наставника Гельмута Коля и с рецептами картофельного супа укрепила миф о себе самой как «матери нации».

Мадам «нет»

На международной арене канцлер в ходе финансового кризиса 2008 года на некоторое время во многом утратила свою популярность. Меркель быстро отказалась удовлетворить требования европейских партнеров одобрить дальнейшее выделение государственных миллиардов для роста конъюнктуры. В Брюсселе, Париже и Лондоне много говорили о «мадам нет». Однако в то время как в Вашингтоне ее ругали за «безвольность», так что «мадам нет» сделалась во Франции еще более нелюбимой, в собственной стране ее линия подтвердилась: каждый второй немец в опросах заявил, что обязательно выберет ее канцлером.

Тефлоновый канцлер

Было время, когда Меркель казалась неуязвимой, по крайней мере в своей стране. Шла ли речь о споре с партнером по коалиции СвДП, беспокоил ли людей кризис евро — казалось, на канцлере это никак не отражается. Нападки политических противников она просто пропускала мимо ушей. На критические вопросы журналистов она отвечала туманными, но все же успокаивающими высказываниями. Пусть ее партнер по коалиции упал в опросах популярности или даже ее ХДС теряет вес — канцлер по-прежнему возглавляет список самых популярных политиков. От нее все просто отскакивает как от тефлонового покрытия на сковороде. В конце ее второго срока правления, во время предвыборной борьбы 2013 года, ей было достаточно просто сказать избирателям «вы меня знаете», чтобы оторваться от своего соперника из СДПГ Пеера Штайнбрюка. Лишь во время кризиса с беженцами в 2015 году Меркель утратила свой образ тефлонового канцлера.

«Меркелить»

Во время ее правления Ангеле Меркель не только присваивали множество разных прозвищ. Типичным поведением она даже создала новый глагол. Если возникала какая-то проблема, и неважно, насколько срочно требовались меры, канцлеру всегда удавалось сначала не принимать никакого решения, не цепляться сразу за что-то, а просто переждать. Пусть другие рвутся вперед — это не дело для Меркель. И так в ее третий период правления появился глагол «меркелить» (merkeln). Именно в 2015 году, когда Меркель во время кризиса с беженцами действовала как раз абсолютно по-другому, merkeln даже на короткое время стало словом года среди молодежи (в конце концов оно переместилось на второе место).

Канцлер беженцев

Возможно, через несколько десятилетий историки посмотрят на эру Меркель и опишут ее значение для Германии одним единственным предложением: «Мы справимся». Неожиданный гуманитарный жест, открытие границ для выброшенных на берег беженцев в конце лета 2015 года и провозглашенная ею новая культура гостеприимства дали Меркель прозвище «канцлер беженцев». Это ее «мы справимся» преследует Меркель по сей день. Эта фраза стала тем временем парадигмой оптимистов и историей для правых. Так, Александр Гауланд (АдГ) заявил через год, что «канцлер беженцев» Меркель нанесла достаточный вред Германии своей политикой открытых границ. Так как ее критиковали все больше — и от ХДС, и от ХСС — она дистанцировалась от этого высказывания, как и от связанной с ним политики.

Лидер свободного мира

В 2016 году западный мир был обеспокоен. Европу раскалывали разногласия по поводу преодоления кризиса с беженцами, и она все еще была в шоке от голосования по Брекситу летом. Потом еще избрание Дональда Трампа президентом США сильно напугало многих людей по всему миру. Его доктрина «Америка прежде всего» посеяла большую неуверенность в международной политике. Прежде всего в англо-американском пространстве стали слышны голоса, которые требовали, чтобы Европа и прежде всего Германия взяли на себя больше ответственности в мире. Британские и американские газеты видели теперь в Меркель лидера свободного мира. Британский историк Тимоти Гартон-Эш (Timothy Garton Ash) сказал в беседе с журналом «Штерн», что если и есть такой предводитель, то «это Ангела Меркель». Однако канцлер обманула надежды: через два года газеты США жаловались, что Меркель все говорит, однако собственно работу по обеспечению безопасности западного мира все еще должны брать на себя другие.

Вечный канцлер

Будет 16 лет, а 12 лет у нее уже есть: поколение родившихся в новом веке с трудом может вспомнить время до Меркель. Только один человек был канцлером ФРГ дольше, чем она, — ее наставник Гельмут Коль. В СМИ Меркель с 2013-2014 годов все чаще называют «вечным канцлером». Все же Коль был 16 лет главой правительства. Если очередной период не будет прерван досрочно, то она с ним сравняется. У Меркель уже есть другой рекорд: ни один другой член Большой семерки не управляется так долго одним и тем же главой правительства, как Германия.

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