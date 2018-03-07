Среда 07 марта 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Обзор мировой прессы» La Stampa (Италия): Выборы в Италии - радость для России, и "новая головоломка" для ЕС

La Stampa (Италия): Выборы в Италии - радость для России, и "новая головоломка" для ЕС

Среда, 07 Марта 2018 09:00
La Stampa (Италия): Выборы в Италии - радость для России, и &quot;новая головоломка&quot; для ЕС Фото из открытых источников

Некоторые в России не скрывают своего чувства удовлетворения в связи с результатами выборов в Италии. Однако эксперты всерьез сомневаются в возможности поворота внешней политики нашей страны в сторону Москвы. Леонид Слуцкий, один из самых влиятельных российских депутатов, а также председатель Комитета Госдумы по внешней политике, утверждает, что продвижение популистских и антиевропейских сил позволит «российско-итальянским отношениям развиваться конструктивно».

 

Причина проста: как коалиция правоцентристов, так и Движение пяти звезд, утверждает Слуцкий, призывают укрепить партнерство с Россией и отменить санкции ЕС. Парламентарий называет «незаконными» санкции Брюсселя против Москвы, но не действия, послужившие их причиной, — аннексию Крыма Россией и военную поддержку сепаратистов в Донбассе Кремлем. Его коллега Константин Косачев, возглавляющий Сенатский комитет по международным делам, называет, однако, результаты выборов в Италии «новой головоломкой» для ЕС, которому теперь «придется вести переговоры не только с новыми членами Польшей и Венгрией, но также и с таким гигантом, как Италия». 

 

Далее он усугубляет положение, сравнивая выбор граждан в пользу Движения пяти звезд с победой Трампа на президентских выборах в США в 2016 году, в связи с которыми существует подозрение о вмешательстве Кремля с целью оказать поддержку кандидату от республиканцев. Выбор в пользу Движения пяти звезд в Италии, пишет Косачев на своей странице в «Фейсбуке», «похож на выбор США в пользу Дональда Трампа», который «аналогично бросил вызов системе», как и итальянские политики, входящие в это движение.

 

Приход Трампа в Белый дом не улучшил, однако, отношений между Россией и США. Несмотря на предвыборные обещания американского миллиардера, отношения между Москвой и Вашингтоном не менее напряженные, чем были при президенте Обаме. Улучшатся ли теперь отношения между Россией и Италией? Директор московского «Центра Карнеги» Дмитрий Тренин сомневается, что в этом направлении произойдут кардинальные перемены.

 

«Италия, — утверждает он, — уже давно находится в числе европейских стран, которые относятся к России как нельзя более дружелюбно. Но, как бы то ни было, маловероятно, чтобы при новом правительстве Италия оторвалась от остального ЕС в том, что касается антироссийских санкций». Эксперт подчеркивает, что «в последние три десятилетия у Италии и России были прекрасные отношения вне зависимости от состава римского правительства». «Остается надеяться, что они таковыми и останутся, — добавляет он, — однако у этого сближения есть двойной кордон: ЕС и НАТО. Италия будет действовать исходя из общих интересов с Европейским союзом и Североатлантическим альянсом».

 

Несколько более осторожен в своих оценках политолог Алексей Макаркин. «Ни одна партия, — объясняет он, — не получила достаточного количества кресел в парламенте, чтобы править самостоятельно, следовательно, для того, чтобы оценить влияние результатов голосования на отношения между Россией и Италией, необходимо понять, какое будет сформировано правительство и какую политику оно будет проводить». По мнению Макаркина, в Италии может повториться то, что произошло в Греции: «После победы Ципраса высказывались предположения о сближении Афин с Россией, но этого не произошло».

 

Россию обвиняют в попытках оказать влияние на голосование в Италии — как и во многих других странах Запада — путем распространения в интернете сообщений, направленных против ЕС и мигрантов. Взаимные симпатии между Москвой с одной стороны и «Лигой Севера» и Движением пяти звезд с другой заметны невооруженным глазом. Партия Сальвини (Matteo Salvini) даже заключила договор о политическом сотрудничестве с партией Путина «Единая Россия».

 

В декабре бывший вице-президент Обамы Джо Байден (Joe Biden) обвинил Москву во вмешательстве в выборы с целью продвижения «националистической партии „Лига" и популистского Движения пяти звезд». Однако Тренин не придает слишком большого веса роли России в западных выборах. «Я никак не могу согласиться, — говорит он, — что поддержка Кремля сыграла решающую или просто ощутимую роль во время выборов в Европе и США. Результаты этих выборов отражают расхождения между элитой и обычным населением. Кремль пытается воспользоваться этим разрывом, но сформировал его точно не он».

 

Источник

Яндекс.Дзен

Александр Неукропный Опубликовано в Обзор мировой прессы   Теги Италия

Главное за сутки
США ввели санкции против КНДР США ввели санкции против КНДР Госдепартамент объявил о введении санкций в отношении Пхеньяна за применение химического оружия с целью убийства старшего брата лидера КНДР Ким Чен Нама 13 февраля прошлого года в аэропорту Куала-Лумпура. "США…
Сергей Скрипаль - бывший полковник ГРУ, который отравлен в Англии. Что известно о громком деле? Сергей Скрипаль - бывший полковник ГРУ, который отравлен в Англии. Что известно о громком деле? Отравление бывшего сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил России Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери (Англия) стало во вторник, 6 марта, основной темой в британском медийном…
Госдеп прокомментировал слова Насти Рыбки о "вмешательстве" России в выборы в США Госдеп прокомментировал слова Насти Рыбки о "вмешательстве" России в выборы в США Госдеп не собирается помогать находящейся в таиландской тюрьме жительнице Белоруссии Насте Рыбке, так как она не является американской гражданкой. Об этом сообщила официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт. Она отметила,…

Читайте также
Вчера Владимир Путин необратимо изменил мир Вчера Владимир Путин необратимо изменил мир 1 марта 2018 года, несомненно, войдет во все учебники мировой истории... Президент России Владимир Путин своим выступлением с посланием Федеральному собранию не просто дал мощнейший посыл, который неминуемо изменит жизнь…
"Мы как минимум не против" - похоже, Путин просто издевается над Западом "Мы как минимум не против" - похоже, Путин просто издевается над Западом У украинских "патриотов" очередной приступ восторженного экстаза на тему: "Путинсдал, Путинслил!" Они, понимаете ли, возомнили, что Владимир Владимирович сделал заявление, означающее, что Россия готова отдать Донбасс на растерзание Киеву. А…
Критикам речи Путина - вы так ничего и не поняли! Критикам речи Путина - вы так ничего и не поняли! Стоило ожидать... Взрыв триумфальных эмоций, временами перехлестывавших разумные пределы, кое у кого начал сменяться унылым нытьем: "Ну и зачем он это все сказал?" Увы, все, что можно ответить критикам исторической…
Шокирующее выступление Путина - ответ на годы лжи и шантажа Запада Шокирующее выступление Путина - ответ на годы лжи и шантажа Запада Информационные "волны", поднятые сенсационным и шокирующим выступлением Президента России Владимира 1 марта 2018 года, будут шириться и распространяться во всем мире еще долго. Однако, некоторые из первых откликов на него…
Фото
Невероятное виноградное дерево джаботикаба Невероятное виноградное дерево джаботикаба

Джаботикаба или бразильское виноградное дерево – это довольно крупное вечнозеленое растение, произра...

Видео

 

Боевой запуск «Искандер-М» показали на видео

Опрос

Какая тема из послания президента для вас самая важная?

 

Анекдот дня

Если ты открываешь дверь коту, но он не хочет выходить, значит он впускает к тебе кого-то еще. Того, на кого он смотрит ночью, уставясь в пустой угол.

Еще »
Самые популярные новости

 

Материалы по теме
Эрдоган опередил Путина в номинации - "главный враг Запада" Эрдоган опередил Путина в номинации - "главный враг Запада"
США поставили России ультиматум: "Сдайте Асада и убирайтесь из Сирии!" США поставили России ультиматум: "Сдайте Асада и убирайтесь из Сирии!"
Война на Донбассе стала неизбежной – она начнется в апреле Война на Донбассе стала неизбежной – она начнется в апреле
Вчера Владимир Путин необратимо изменил мир Вчера Владимир Путин необратимо изменил мир
Дональд Трамп сделал России признание в ненависти Дональд Трамп сделал России признание в ненависти
Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) Всего предложений:(13)
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) от19990руб.
Цена от Fotosklad.ru. Казань
ASUS X205TA-FD015BS Все предложения (25)
ASUS X205TA-FD015BS от15990руб.
Цена от Евросеть. Хабаровск
3Q Clutch EN8901N Все предложения (1)
3Q Clutch EN8901N от8980руб.
Цена от Rucenka
Ноутбуки
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.