La Stampa (Италия): Выборы в Италии - радость для России, и "новая головоломка" для ЕС

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Некоторые в России не скрывают своего чувства удовлетворения в связи с результатами выборов в Италии. Однако эксперты всерьез сомневаются в возможности поворота внешней политики нашей страны в сторону Москвы. Леонид Слуцкий, один из самых влиятельных российских депутатов, а также председатель Комитета Госдумы по внешней политике, утверждает, что продвижение популистских и антиевропейских сил позволит «российско-итальянским отношениям развиваться конструктивно».

Причина проста: как коалиция правоцентристов, так и Движение пяти звезд, утверждает Слуцкий, призывают укрепить партнерство с Россией и отменить санкции ЕС. Парламентарий называет «незаконными» санкции Брюсселя против Москвы, но не действия, послужившие их причиной, — аннексию Крыма Россией и военную поддержку сепаратистов в Донбассе Кремлем. Его коллега Константин Косачев, возглавляющий Сенатский комитет по международным делам, называет, однако, результаты выборов в Италии «новой головоломкой» для ЕС, которому теперь «придется вести переговоры не только с новыми членами Польшей и Венгрией, но также и с таким гигантом, как Италия».

Далее он усугубляет положение, сравнивая выбор граждан в пользу Движения пяти звезд с победой Трампа на президентских выборах в США в 2016 году, в связи с которыми существует подозрение о вмешательстве Кремля с целью оказать поддержку кандидату от республиканцев. Выбор в пользу Движения пяти звезд в Италии, пишет Косачев на своей странице в «Фейсбуке», «похож на выбор США в пользу Дональда Трампа», который «аналогично бросил вызов системе», как и итальянские политики, входящие в это движение.

Приход Трампа в Белый дом не улучшил, однако, отношений между Россией и США. Несмотря на предвыборные обещания американского миллиардера, отношения между Москвой и Вашингтоном не менее напряженные, чем были при президенте Обаме. Улучшатся ли теперь отношения между Россией и Италией? Директор московского «Центра Карнеги» Дмитрий Тренин сомневается, что в этом направлении произойдут кардинальные перемены.

«Италия, — утверждает он, — уже давно находится в числе европейских стран, которые относятся к России как нельзя более дружелюбно. Но, как бы то ни было, маловероятно, чтобы при новом правительстве Италия оторвалась от остального ЕС в том, что касается антироссийских санкций». Эксперт подчеркивает, что «в последние три десятилетия у Италии и России были прекрасные отношения вне зависимости от состава римского правительства». «Остается надеяться, что они таковыми и останутся, — добавляет он, — однако у этого сближения есть двойной кордон: ЕС и НАТО. Италия будет действовать исходя из общих интересов с Европейским союзом и Североатлантическим альянсом».

Несколько более осторожен в своих оценках политолог Алексей Макаркин. «Ни одна партия, — объясняет он, — не получила достаточного количества кресел в парламенте, чтобы править самостоятельно, следовательно, для того, чтобы оценить влияние результатов голосования на отношения между Россией и Италией, необходимо понять, какое будет сформировано правительство и какую политику оно будет проводить». По мнению Макаркина, в Италии может повториться то, что произошло в Греции: «После победы Ципраса высказывались предположения о сближении Афин с Россией, но этого не произошло».

Россию обвиняют в попытках оказать влияние на голосование в Италии — как и во многих других странах Запада — путем распространения в интернете сообщений, направленных против ЕС и мигрантов. Взаимные симпатии между Москвой с одной стороны и «Лигой Севера» и Движением пяти звезд с другой заметны невооруженным глазом. Партия Сальвини (Matteo Salvini) даже заключила договор о политическом сотрудничестве с партией Путина «Единая Россия».

В декабре бывший вице-президент Обамы Джо Байден (Joe Biden) обвинил Москву во вмешательстве в выборы с целью продвижения «националистической партии „Лига" и популистского Движения пяти звезд». Однако Тренин не придает слишком большого веса роли России в западных выборах. «Я никак не могу согласиться, — говорит он, — что поддержка Кремля сыграла решающую или просто ощутимую роль во время выборов в Европе и США. Результаты этих выборов отражают расхождения между элитой и обычным населением. Кремль пытается воспользоваться этим разрывом, но сформировал его точно не он».

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