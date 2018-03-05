The National Interest (США): Россия превратила Черноморский флот в смертоносное оружие

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Работа по реализации Государственной программы вооружения (ГПВ) 2011 — 2020 приближается к своему завершению, и Москва подготовила новую военную программу на период 2018 — 2027 год. Несмотря на санкции, экономические трудности и падения доходов от продажи нефти, российский военно-морской флот показал, что он способен внести свой вклад в укрепление позиции России на международной арене, что и были наглядно продемонстрировано в ходе проводимой Москвой сирийской кампании.

Среди пяти российских военно-морских формирований — Северный флот, Балтийский флот, Черноморский флот, Тихоокеанский флот и Каспийская флотилия — именно в Черноморском флоте произошли самые серьезные изменения с 2010 года. Несмотря на скромные показатели по количеству и тоннажу, его подразделения принимают участие в операциях в акватории Черного моря, Средиземного моря, а временами также в «мировом океане», далеко за пределами Суэцкого канала и Гибралтарского пролива. Новые платформы, принятые на вооружение в процессе реализации Государственной программы вооружения 2011 — 2010 годов, расширили возможности Черноморского флота, несмотря на трудности, испытываемые российским ВПК, военно-промышленном комплексом при выполнении намеченных целей.

Черноморский флот неумолимо трансформируется в силу, охраняющую прибрежные воды России, он также способен нанести удар с помощью крылатых ракет по целям, расположенным далеко за территорией его непосредственных соседей. Помимо этого, он сохраняет возможность действовать в удаленных акваториях, в том числе в районе Леванта, в восточной части Средиземного моря.

Модернизация Черноморского флота — наполовину успешное предприятие

Планы по модернизации российского Черноморского флота, содержащиеся в Государственной программе вооружений на 2011 — 2020 годы, не были выполнены так, как первоначально предполагалось. Однако сегодня уже заметны значительные результаты, и в первую очередь следует сказать об остановке процесса сокращения оперативных возможностей, который отмечался в российском военно-морском флоте в 1990-е годы, а также на протяжении большей части 2000-х годов. Однако евроатлантические санкции, с одной стороны, а также разрыв кооперационных связей российского ВПК с западной и с украинской оборонной промышленностью поставили под сомнение создание некоторых платформ, тогда как завершение строительства других кораблей было отложено.

Из шести первоначально запланированных фрегатов серии 11356М (тип «Адмирал Григорович») только три были приняты на вооружение, тогда как остальные три остались без производимых на Украине турбин. Россия ждет того момента, когда «Сатурн» (российская компания, расположенная в Рыбинске) предложит национальное решение по замене, а сделано это может быть в 2018 году. Малые ракетные корабли проекта 21631 и противодиверсионные катера проекта 21980 до 2014 года получали немецкие двигатели, произведенные компанией MTU. Пытаясь найти им замену, российский ВПК после начала украинского кризиса был вынужден обратиться к Китаю, поскольку Германии прекратила сотрудничество с Россией. Китайские турбины являются проблематичными, так как они, судя по всему, не обладают достаточной мощностью.

Только первые пять малых ракетных кораблей проекта 21631 получили немецкие турбины. Три из них были направлены в состав Каспийской флотилии, которая теперь вместе с Черноморским флотом входит в состав Южного военного округа. Оставшиеся два малых ракетных корабля были переданы Балтийскому флоту. Поставленные Россией задачи по усилению своего подводного флота в Черном море были успешно выполнены — шесть запланированных дизельных подводных лодок проекта 0636.3 вошли в его состав. Они имеют на своем борту крылатые ракеты «Калибр», и вместе с фрегатами нового проекта 11356М и малыми ракетными кораблями проекта 21631 они нанесли ракетные удары по целям в Сирии из восточной части Средиземного моря. Находясь в районе Леванта, в восточной части Средиземного моря, или в Черном море, эти корабли способны поразить цели, расположенные почти в любом месте Европы, Северной Африки, Ближнего Востока и в некоторых частях Центральной Азии.

Признавая технологические и финансовые трудности, возникшие в результате санкций и разрыва кооперационных связей с иностранными производителями, Россия в 2014 — 2015 годах решила начать реализацию двух новых программ для Черноморского флота — речь идет о строительстве малых ракетных кораблей проекта 22800, а также небольших патрульных катеров проекта 22160. Корабли проекта 22800 будут оснащаться крылатыми ракетами «Калибр», хотя они представляют собой легкие надводные платформы, водоизмещение которых составляет всего 800 тонн. Семь таких кораблей уже заложены, и все они предназначены для Черноморского флота, и головной корабль этой серии будет принят на вооружение уже в 2018 году.

Тем временем ракетный крейсер советской эпохи «Москва» (проект 1164), единственный корабль дальней морской зоны в составе Черноморского флота, в ближайшем будущем ожидают ремонт и глубокая модернизация. Не исключено, что все работы будут проведены на верфях Севастополя. Государственная программа вооружений 2011 — 2020 вообще не включает какое-либо обновление — не говоря уже о расширении — возможностей российского флота в мировом океане.

Особенность Черного моря как театра военных действий — разнонаправленная оборона России

В отличие от других военно-морских театров, в Черном море Россия должна обеспечивать разнонаправленную оборону (Multidirectional Defense). С точки зрения Москвы, в акватории Черного моря существуют две главные угрозы — во-первых, военно-морская активность НАТО и, во-вторых, Украина. Вторая угроза может оформиться в среднесрочной перспективе и будет исходить из Черного моря и из Азовского моря. Хотя Россия намерена парировать вызовы в области безопасности со стороны НАТО своими асимметричными оборонительными возможностями, в том числе с помощью A2/AD (ограничение и воспрещение доступа и маневра), а также с помощью конвенционального сдерживания («Калибры»), будущий потенциал угроз, которые представляет собой возрождение скромных по своим возможностям военно-морских сил Украины, требует иных решений.

Во-первых, следует отметить, что акватории Черного и Азовского морей являются единственным военно-морским театром, где Россия сталкивается с откровенно враждебным соседом, с которым она ведет почти открытую войну. Во-вторых, Киев продемонстрировал желание создать в ближайшие годы «москитный флот», состоящий из небольших кораблей с артиллерийскими и ракетными установками, и это означает, что он намерен бросить асимметричный вызов находящемуся там более мощному российскому военно-морскому флоту. Поэтому те малые ракетные корабли, которые Россия решила построить, предназначены в первую очередь для противодействия этой воспринимаемой угрозе, особенно в Азовском море, где ее корабли малого класса, обладающие высокой скоростью, могут быть использованы для противодействия любым актам саботажа. Москва особенно обеспокоена тем, что Керченский мост, который строится в районе Керченского пролива и соединяет основную территорию России с Крымом, может стать объектом для диверсий и других провокационных действий.

Поэтому в бассейне Черного моря формируются несколько российских линий обороны. Первая из них будет пересекать акваторию Азовского моря и Черного моря между Крымом и Украиной, где российские предприятия военно-морского флота могут быть в будущем подвергнуты асимметричной угрозе со стороны потенциала возрожденного украинского «москитного» военно-морского флота. Быстроходные катера типа «Раптор», малые патрульные корабли проекта 22160 и малые ракетные корабли проекта 22800, судя по всему, будут дополнять береговую артиллерию и авиацию для противодействия этому первому вызову. Следует подчеркнуть, что в Черноморском флоте, так же как в Балтийском флоте и в Северном флоте, береговые силы были преобразованы в армейские корпуса, которым была предоставлена большая автономность и обеспечена большая маневренность. Вторая линия обороны, проходящая по акватории Черного моря и Азовского моря, создается для противодействия НАТО.

Россия заявляет о своем доминировании в бассейне Черного моря и хочет иметь возможность закрыть эту зону за счет различных асимметричных средств, целью которых является сдерживание военно-морских сил стран НАТО. Упомянутые выше платформы (фрегаты класса «Адмирал Григорович», подводные лодки класса «Кило» и ракетные корабли проекта 21631) предназначены для выполнения этих задач. Обе линии обороны могут быть дополнены платформами, находящимися на российских реках (Волга и Дон), а также в Каспийском море. Третья линия обороны проходит в восточной части Средиземного моря, где российские тактические военно-морские силы постоянно присутствуют с начала 2010-х годов.

Черноморский флот составляет основу этой группировки, действующей в Восточном Средиземноморье на ротационной основе. После начала военной интервенции в Сирии Россия обеспечила себе военно-морскую и военно-воздушную базу на сирийской территории. Россия разместила в Сирии свои зенитно-ракетные комплексы (С-300 и С-400), а также противокорабельные установки (комплексы «Бастион»), и поэтому корабли ее тактического соединения могут чувствовать себя в относительной безопасности. Фрегаты проекта 11356, подводные лодки проекта 0636.3 и крейсер «Москва» с 2015 года составляют основу этих тактических сил. Сдерживаемая положениями Конвенции Монтре (1936 год) о турецких проливах, Москва не может беспрепятственно направлять из Черного моря в Средиземное море и обратно свои дизельные подводные лодки.

Поэтому следует ожидать, что, по крайней мере, одна или две подводные лодки нового класса «Кило» будут базироваться в сирийском Тартусе. Это заставит Россию провести модернизацию военно-морской инфраструктуры в Тартусе для того, чтобы обеспечить там соответствующие условия базирования для подводных лодок. Эта третья линия обороны является, по сути, демонстрацией способности России проецировать военную силу прибрежной зоны в удаленной морской зоне. Однако пока трудно сказать, нужно ли будет России воссоздавать такого рода благоприятную среду в других частях мира и будет ли она на это способна.

Прибрежная зона и «Калибры» Черноморского флота

Москва намерена увеличить свое военно-морское превосходство в Черном море за счет размещения современного ядерного и конвенционального оружия, а также с помощью асимметричных мер для ликвидации существующего, по ее мнению, стратегического военного отставания от НАТО. В основе трехуровневой разнонаправленной линии обороны лежит использование крылатых ракет «Калибр», что позволяет России осуществлять сдерживание с помощью конвенциональных средств. Из-за сложностей, связанных с вводом в строй новых фрегатов и тяжелых корветов, Москва начала реализацию программы строительства малотоннажных кораблей, которые, тем не менее, имеют на своем борту серьезное вооружение. Российский министр обороны готовится разместить заказ на строительство такого вида легких кораблей в следующей программе вооружения (2018 — 2027 гг.).

Можно ожидать включения в Черноморский флот новых ракетных кораблей (таких как проект 21631, или — что более вероятно, — проекта 22800). Пока нет никаких намерений относительно обновления десантных кораблей Черноморского флота, хотя именно на них возложена задача по поддержке сирийского режима с начала 2010-х годов. Эти старые платформы советской эпохи (корабли проекта 775 и проекта 1171), тем не менее, являются относительно недорогими в эксплуатации, и их не сложно ремонтировать.

Сохраняющаяся тенденция, связанная акцентом на охрану береговой линии (littoralization) и использование крылатых ракет «Калибр», в определенной степени свидетельствует, в целом, об ограниченных возможностях российского надводного флота. Пока не существует планов относительно модернизации флота дальней морской зоны, и вместо этого программ вооружений на 2018 — 2017 предусматривает изучение возможности строительства фрегата «Супер-Горшков» (проект 22350М), а также тяжелых ракетных корветов (проект 20368).

Поскольку основные интересы России сосредоточены на пространстве бывшего Советского Союза, не существует необходимости в строительстве дорогостоящего нового океанского флота. Москва не может позволить себе иметь такой флот, а российские судостроительные верфи пока не готовы к выполнению такого задания. Что касается Черноморского флота, то Россия будет стремиться сохранить его превосходство по сравнению с потенциально враждебными флотами — она будет учитывать положения Конвенции Монтре, укреплять Крым и делать акцент на использование крылатых ракет «Калибр».

Игорь Деланэ является заместителем директора Франко-российского аналитического центра «Обсерво» (Observo). Он имеет степень доктора исторических наук французского Университета Ниццы — Софии-Антиполис (University of Nice-Sophia Antipolis). В центре его интересов находятся вопросы, связанные с российской оборонной и внешней политикой, российскими интересами в Средиземном море, на Ближнем Востоке, а также геополитика региона Черного моря.

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