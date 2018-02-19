Addustour (Иордания): Две возможности завершить войну в Сирии

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В ответ на две военные базы, которые Россия гарантировала себе на 50 лет вперед, Вашингтон сегодня работает над строительством пяти баз на востоке и северо-востоке Сирии, и также на фоне российского военного присутствия в Сирии Пентагон планирует продлить нахождение своих воинских частей в этой стране.

Вашингтон обвиняет Москву в том, что та безмолвствует, пока Иран расширяет своё влияние на сирийской территории, а также защищает режим Башара Асада как на военной, так и на дипломатической арене. Кроме того, американцы обвиняют Россию в попытке взять под свой контроль процесс политического урегулирования конфликта. В свою очередь Москва обвиняет Вашингтон в стремлении разделить Сирию и в пренебрежении борьбой с «Исламским государством» (запрещена в РФ — прим. ред.) ради истощения сирийского режима и его союзников. Также Москва считает, что Вашингтон не прилагает серьёзных усилий для установления мира и примирения в Сирии.

Это означает, что сирийский кризис, несмотря на стратегические сдвиги в балансе сил с конца сентября 2015 года, все еще далек от завершения, и сирийские раны заживут ещё не скоро. В глазах пессимистов, хуже дальнейших страданий сирийского народа может быть только возможность разгорания ещё более масштабного конфликта между крупными державами. Как заявила ООН, последние боевые столкновения в Сирии были самыми тяжёлыми и кровавыми с момента начала кризиса. В то же время наблюдатели не исключают, что прокси-война может перерасти в прямой конфликт, особенно после крушения четырех самолетов четырёх стран за один месяц: российского, турецкого (вертолет), израильского и иранского (беспилотник).

В бюджете администрации президента Трампа на 2019 год 550 миллионов долларов предназначены для поддержки курдских вооружённых групп, что вызвало недовольство Анкары и подтолкнуло турецкого президента выступить с ещё одним гневным заявлением в адрес Вашингтона, НАТО и «курдского терроризма». Однако Турция, которая испытывает затруднения по поводу завершения операции в Африне, не хочет отказываться от «Оливковой ветви». Сражение в Африне далеко от размахиваний оливковыми ветвями, если учесть, что ее гуманитарные последствия вышли за все возможные пределы и не сопровождались каким-либо стратегическим прогрессом.

Турция зашла в тупик в Сирии. Даже если турецкие силы и их союзники одержат победу в Африне, никто с уверенностью не может сказать, что ситуация в этом регионе нормализуется и будет отвечать интересам Анкары и ее союзников, а также, что сирийские курды не возьмут на вооружение новые формы противостояния и не начнут войну на истощение, возможно, даже при поддержке со стороны Дамаска. Дамаск хоть и извлёк пользу из ситуации «Африн против Идлиба», не позволит Анкаре легко и спокойно оккупировать большие зоны своей территории. Также стоит учесть, что упомянутая ситуация начинает утрачивать баланс по мере замедления продвижения сирийской армии и ее союзников в последней провинции так называемой «полезной Сирии».

Что касается Вашингтона, то он не единственный, кто может вести игру на истощение в Сирии. Так, после того, как ракета сбила российский самолет, был сбит израильский самолёт американского производства, и мы стали свидетелями ситуации «око за око», независимо от того, какую роль Россия в действительности сыграла в крушении израильского самолёта.

Игра на истощение не ограничится воздушным пространством и может коснуться земли. Верно, что Вашингтон ответил на то, что назвал «вызовом» по отношению к своим силам и союзникам в районе Дейр-эз-Зора, жестоким ударом, однако это не первый и далеко не последний подобный вызов. И возможно, Москва и Иран демонстрируют большую эффективность в игре на истощение, чем те силы, на которые полагается Вашингтон, особенно после того, как сирийским курдам стал очевиден предел американской поддержки по курдскому вопросу.

Иран установил своё присутствие в Сирии, чтобы там остаться, и никакие угрозы со стороны Нетаньяху и израильских генералов не смогут изменить этот факт. И если Израиль когда-то сделал ставку на Москву, чтобы та ограничила влияние Тегерана в Сирии, то сегодня стало очевидно, что ставка не была выигрышной, поскольку Россия не обладает таким влиянием на иранцев. Кроме того, Москва понимает, что после вывода пророссийских сил из Сирии ее военное присутствие в этой стране окажется под угрозой.

Несомненно, Израиль знает, чего хочет добиться в Сирии, однако у него нет инструментов необходимых для достижения своих целей. Пощёчина в виде сбитого F-16 может стать еще одним фактором, который усложнит выполнение израильской миссии в Сирии, однако, нет сомнений в том, что Тель-Авив не перестанет защищать так называемые «красные линии».

Несколько лет назад Сирия превратилась в пространство для сведения счетов региональных и мировых держав. То, что когда-то называлось «сирийской революцией», сегодня нельзя рассматривать в контексте таких слов как «революция» или «сирийский». Изо дня в день игроки по обе стороны конфликта продолжают «поедать» друг друга и вынуждены напрямую участвовать в противостоянии. В сирийском воздушном пространстве действуют пять иностранных армий: российская, американская, иранская, турецкая и израильская. Линии огня постоянно перемещаются, и силы нападают друг на друга. К несчастью для сирийцев, все эти игроки, которые сражаются в Сирии, скрывают, что за всеми их действиями стоят интересы, которые не имеют никакого отношения к Сирии или сирийцам.

Некоторые из этих интересов связаны с региональным конфликтом между осями «Иран — союзники» и «Турция — союзники», в то время как другие имеют отношение к противоборству мировых центров силы, стремящихся установить новый международный порядок взамен однополярности, которая была унаследована после окончания «холодной войны».

Война в Сирии может завершиться по одному из двух сценариев. Согласно первому региональные и международные державы успешно разрешат имеющиеся между ними противоречия и достигнут понимания в отношении черт нового регионального и международного порядков. Это трудная задача, решение которой займёт многие годы, а то и десятилетия.

Второй сценарий предполагает, что ситуация в Сирии продолжит ухудшаться в связи с событиями, которые произошли в последние недели и месяцы.

Если стороны конфликта придут к выводу, что возможность прямой конфронтации намного выше, и связанные с этим издержки окажутся больше, чем полученные выгоды, то они могут выбрать мир и спокойствие, а сирийская проблема обретёт своё решение. Однако, несмотря на то, что прямого противостояния все ещё можно избежать, война в Сирии вряд ли завершится в ближайшее время.

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