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Израиль ищет защиты русского медведя

Четверг, 15 Февраля 2018 09:00
Израиль ищет защиты русского медведя Фото из открытых источников

Пока топор не опустился, Израиль сам бросился к России с мольбой о помощи, чтобы та вмешалась и остановила возможную угрозу безопасности Тель-Авиву со стороны Сирии, которая заключена в союзе президента Асада и Ирана — врага Израиля‫.‬‬

 

Москва обладает достаточной властью, чтобы контролировать Сирию. Она способна взять под свой контроль и Иран, который сражается вместе с Россией и Асадом против сирийских вооруженных оппозиционных сил с конца 2011 года.Израиль преследует свои интересы, обращаясь к России с просьбой вмешаться, чтобы предотвратить эскалацию на израильско-сирийском фронте. Израильскими воздушными силами проводились многочасовые бомбардировки, в результате которых, один из израильских бомбардировщиков был сбит. Кроме того, над территорией Израиля был сбит иранский беспилотник.

 

Заметное увеличение веса России на Ближнем Востоке и снижение роли США в регионе, особенно в Сирии, дают Москве мощный стимул для вмешательства в основные региональные дела.

 

Сила в Сирии

 

Игнорирование Израилем США, которые являются самой влиятельной державой в мире и чьи силы находятся на севере Сирии, указывает на веру Тель-Авива в российские силы, которые защищают интересы Израиля. Это подтвердил заместитель премьер-министра Израиля по дипломатическим вопросам Михаэль Орен, который заявил, что США больше не являются ключевым игроком на Ближнем Востоке, именно Россия сможет положить конец конфликту в регионе между Израилем, Сирией и Ираном.

 

«Американская часть уравнения — предоставлять нам поддержку, однако у США сейчас почти нет рычагов влияния на месте. Америка не вкладывалась в Сирию. Она не в игре», — говорится в интервью Орена для информагентства «Блумберг» (Bloomberg). По словам израильского политика, Россия сможет остановить конфронтацию на севере Сирии, а также у нее есть возможность «прижать к стенке» Сирию и Иран.

 

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Израиль имеет право защищаться от атак на Израиль и оккупированные территории из Сирии. Нетаньяху сообщил, что договорился с Путиным о продолжении координации между армиями двух стран, заявив: «Я сообщил президенту России, что Израиль будет защищаться против любых атак и попыток Ирана закрепиться в Сирии».

 

Таким образом, израильская сторона рассматривает Россию как центр власти и контроля на Ближнем Востоке, что, несомненно, свидетельствует о снижении американского влияния в международном сообществе, особенно после прихода к власти в США президента Дональда Трампа и его сумасшедших решений, которые кидают регион на «раскаленную сковороду». Отсюда возникает вопрос, будет ли Россия использовать просьбу Израиля о защите своей северной границы, чтобы оказать давление на Тель-Авив и посадить его за стол переговоров с Палестинской администрацией для достижения мирного соглашения?

 

Альтернативный посредник

 

Если России удастся подчинить Израиль новому диалогу с Палестинской администрацией то, это подтвердит мнение некоторых сторон о том, что Москва — гораздо лучше Вашингтона в качестве посредника в мирном процессе. Последний раз российская позиция по палестинскому вопросу была высказана 19 января 2018 года. Было сделано заявление о готовности Кремля стать посредником между Израилем и Палестинской администрации в целях достижения решения, которое удовлетворило бы все стороны.

 

После объявления о российской позиции был анонсирован визит Абу Мазена в первой половине февраля, в ходе которого планировалось обсуждение вопроса о выработке нового подхода к мирному процессу в соответствии с заявлениями министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который заявил: «Шансы на прямой диалог между Израилем и Палестиной в данный момент стренмятся к нулю».

 

«Палестинцы много лет шли на уступки Израилю, не получая ничего взамен», — заявил российский министр, добавив, что палестинцы готовы к прямым переговорам с израильтянами, без предварительных условий.

 

Эти позиции совпадают с комментариями Лаврова, которые были сделаны в ходе его встречи с Набилем Шаасом, 19 декабря 2017 года, о готовности России «сделать все возможное, чтобы наладить диалог по Иерусалиму и направить ситуацию в конструктивное русло». Он подчеркнул, что Россия поддерживает начало прямых переговоров на основе резолюций ООН. Россия, которая неоднократно заявляла, что мирный процесс будет «запущен в ближайшем будущем», по-видимому, имеет хорошие шансы для того, чтобы сыграть важную роль, и даже роль посредника, в переговорах между Палестиной и Израилем.

 

Действия Москвы обеспечивают ей доступ к посредничеству. Она не поддерживает решение Трампа об Иерусалиме и входит в состав 127 стран, которые проголосовали против резолюции о признании Иерусалима израильской столицей. Текст резолюции был представлен Йеменом и Турцией в декабре прошлого года. В нем говорится, что «Вопрос Иерусалима должен быть разрешен путем переговоров в соответствии с соответствующими резолюциями ООН».

 

Россия активно участвовала в большинстве важных вопросов, связанных с переменами в арабских странах в последние годы. Она раскритиковала «вето» США против проекта резолюции против признания Иерусалима столицей Израиля и подвергла критике само решение Трампа.

 

Турция и военная операция в Африне

 

Перед началом военной операции в Африне (северная Сирия), Турция отправилась в Россию для координации операции «Оливковая ветвь». Анкара начала военную операцию 20 января против «террористических» формирований, поддерживаемых Вашингтоном, чтобы защитить свою южную границу. Поскольку ситуация в регионе способствует росту угроз на турецкой границе, Турция перешла к более агрессивной политике в Сирии, особенно в отношении расширения ИГИЛ (запрещена в РФ — прим. ред.) и PYD на северной границе Сирии.

 

Конечно, ничего не произошло без согласования с русскими, которые контролируют военный баланс сил, в частности на сирийском севере, особенно после того, как треснул лед между Анкарой и Москвой после инцидента с российским самолетом, согласно статье эксперта Маана Тлаа. Стоит отметить, что застой в отношениях между Турцией и Россией нарушил гибкость турецкого руководства, усилил общие экономические интересы и выявил очевидную медлительность в вопросе присоединения Анкары к ЕС.

 

«Реализм и прагматизм» укрепили необходимость координации и сотрудничества с русскими по сирийскому вопросу в целях борьбы с терроризмом, устранения угроз безопасности и установления пограничного контроля. Это позволило достичь согласия между Анкарой и Москвой по операциям «Щит Евфрата» (август 2016 года) и «Оливковая ветвь» (январь 2018 год).

 

После битвы за Алеппо, который Москва хотела вывести из уравнения конфликта, Турции удалось добиться успеха в переговорах об эвакуации мирного населения и положить конец гибели гражданских лиц, тем самым повысив уровень доверия между двумя странами.

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Александр Неукропный Опубликовано в Обзор мировой прессы   Теги Израиль Россия

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