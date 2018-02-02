Arbejderen (Дания):На конференции «Украина – конфликт в Европе» главной целью было очернить Россию

Под занавес 2017 года в Кристиансборге (здание датского парламента – Фолькетинга) проходила конференция под названием «Украина – конфликт в Европе», которая была организована датским Хельсинкским комитетом по правам человека. О ней было бы известно немногое, если бы журналист Эрик Инсула (Erik Insula) не поделился своими впечатлениями о прошедшем мероприятии в статье, опубликованной на страницах левой датской газеты Arbejderen.
В конференции приняли участие известные в Дании личности, которые, как предполагалось, прекрасно разбираются в украинском конфликте, пишет издание. Но это только предполагалось. В ходе мероприятия стало понятно, что её участники имеют смутное представление о том, что происходит на Украине. Например, мятеж 2014 года в Киеве характеризовался «как милое и мирное мероприятие, где бабушки заботились о том, чтобы всех напоить кофе и накормить, Порошенко представили человеком, который стремится к демократии, а про украинских националистов решили просто не вспоминать». Участники конференции были единодушны в том, что вина за конфликт на Украине лежит исключительно на Путине и русских, пишет Arbejderen.
По мнению этого издания, присутствующие на мероприятии старательно пытались представить Россию врагом. Вероятно, именно поэтому русских на встречу не пригласили. Депутат Фолькетинга и бывший министр иностранных дел Дании Мартин Лидегорд вполне серьёзно заявил, что на Украине русских нет. Однако, отмечает издание, «в стране проживают 8 миллионов русских, которые стали бездомными, когда распался СССР; по самым скромным подсчётам, русские составляют 17% населения Украины. Но для конференции в Кристиансборге их не существовало… Всё мероприятие было пронизано предвзятостью, полуправдой и полуложью. Некоторые участники дискуссии были совершенно уверены в том, что «Боинг-MH17» 17 июля 2014 года сбил Путин – незадолго до того, как ЕС должен был принимать решение о новых санкциях против России. Мартин Лидегорд призвал увеличить поддержку НАТО и очень важным неправительственным организациям, работающим на Украине, в Молдавии, Белоруссии, Грузии и Приднестровье», говорится в статье.
«У меня сложилось впечатление, что Мартин Лидегорд – энтузиаст, который от всей души хочет, чтобы НАТО простиралась от Северного Ледовитого океана до Чёрного моря, без внимания к геополитическим интересам других стран», – пишет Эрик Инсула.
Лидегорд завершил мероприятие, заявив, что Россия понимает только твёрдую руку. Он уверен в том, что Путин планирует новые кибератаки на западный мир, что русские вмешивались в американскую избирательную кампанию, а Трамп – это «месть русских всему миру».
Обсудив Россию, участники конференции отметили, что аннексию Крыма Европа просто проворонила. Да и вообще, может быть, нужно было сначала поговорить с русскими – эта мысль появилась уже к закрытию конференции.
«Не надо забывать о том, что общих интересов у нас больше, чем противоречий, и в один прекрасный день мы попытаемся найти компромисс», – сказал датский политик Могенс Люккетофт на закрытии конференции. Это была единственная полезная мысль, подводит итог Arbejderen.
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