Понедельник 29 января 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Обзор мировой прессы» Delfi (Эстония):Датчан, служащих в Эстонии, запугали русскими красавицами-шпионками

Delfi (Эстония):Датчан, служащих в Эстонии, запугали русскими красавицами-шпионками

Понедельник, 29 Января 2018 10:00
Delfi (Эстония):Датчан, служащих в Эстонии, запугали русскими красавицами-шпионками Фото из открытых источников

200 датчан прибыли в Эстонию на смену французам 10 января. По словам командира датской танково-пехотной роты Яльте Фросхолм (Hjalte Frostholm), в Эстонии холодно и снежно, но ничего, что кардинально отличалось бы от Дании, нет.

 

 

«На солдат большое впечатление произвела установленная местной фирмой приветственная табличка на датском языке. Нам было очень приятно, что нас ждут», — сказал он. Также Фросхолм отметил отличные условия проживания: «Намного лучше, чем в Дании. Вне всякий сомнений. Условия в датских казармах и близко не стояли со здешними, нет wifi, нет офисов. Ничего нет».

 

Несмотря на то, что в здании работала эстонская сеть беспроводного интернета, было решено подключить и датскую. «Это было сделано, чтобы еще раз зашифровать код. Разведка посчитала, что его нужно зашифровать повторно», — сказал Фростхолм.

 

В Тапа датчане размещены в новой современной казарме, которая была построена в прошлом году специально для союзников. Сейчас солдаты занимаются тем, что обустраиваться и привыкают к новой обстановке. Среди них есть и женщины, которые, как и на родине, проживают в одной комнате с мужчинами. То, что погода немного холоднее и снега немного больше, подчеркивают все датчане, добавляя, что пока не могут поделиться более подробными впечатлениями, так как только начинают изучать обстановку.

 

«Хорошо, что здесь четыре-пять магазинов», — отмечает рядовой Андрес. «Тапа такой, каким я его и представлял. Немного восточно-европейский, но крайне очаровательный», — говорит сержант Джонас. Оба они — курильщики и очень довольны более низкими ценами на сигареты и заведенными в курилке новыми знакомствами с местными. «Они такие, как и мы. Улыбаются и хотят общаться», — говорит Андрес. Джонас отмечает, что эстонцы похожи на датчан своей скромностью. Капрал Мэдс говорит, что в прошлом году был в Литве и предполагал, что Эстония такая же: «Но теперь я могу сказать, что Эстония — более приличное и приятное место».

 

Как правило, датские военные в целях безопасности в прессе свои полные имена не называют. Особенно важно это, как подчеркивают некоторые датские издания, с точки зрения того, что они находятся здесь всего в 150 км от российской границы.

 

Еще до прибытия в Эстонию солдат подробно проинструктировали на тему кибербезопасности, фейковых новостей и хакерства. «В смартфоне при использовании wifi надо включать только режим полета и использовать VPN. И, конечно, нельзя писать в Facebook о предстоящих планах или операции», — говорит Фростхолм.

 

В качестве самого яркого примера фейка датчанам во время инструктажа приводили новость, получившую распространение в начале прошлого года в Литве, о том, что один входящий в группу НАТО немец якобы изнасиловал местную несовершеннолетнюю девочку. По оценке министерства обороны Дании, именно из-за таких новостей солдатам необходимо быть постоянно начеку, ведь вероятность вероятность попасть в сети какой-нибудь девушки — российского агента — очень велика.

Источник

Яндекс.Дзен

Александр Неукропный Опубликовано в Обзор мировой прессы   Теги Эстония

Главное за сутки
ИГ взяло на себя ответственность за атаку на военную академию в Кабуле ИГ взяло на себя ответственность за атаку на военную академию в Кабуле Террористическая группировка «Исламское государство*» взяла на себя ответственность за нападение на военную академию в Кабуле. Об этом со ссылкой на связанное с террористами агентство Amaq сообщает Reuters. Атака на военную…
Грэмми 2018: Россиянин Даниил Трифонов получил награду за инструментальное исполнение Грэмми 2018: Россиянин Даниил Трифонов получил награду за инструментальное исполнение Российский пианист Даниил Трифонов завоевал награду академии звукозаписи США "Грэмми" в категории "лучшее инструментальное соло". Об этом сообщили организаторы конкурса. Объявление лауреатов 60-й юбилейной "Грэмми" прошло в воскресенье, 28 января.…
Таможня начала отслеживать покупки россиян за границей Таможня начала отслеживать покупки россиян за границей Российская таможня стала оперативно узнавать о дорогих покупках россиян за рубежом и проверять ввозимые в страну товары. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на газету «Ведомости». По информации издания, таможенники…

Читайте также
Расплата за Олимпиаду - Россия не шутила Расплата за Олимпиаду - Россия не шутила Напомним, что после отстранения нашей сборной от Олимпиады в Пхёнчхане, российские сенаторы пообещали, что выявят и накажут всех, кто виновен в «допинговой атаке» на Россию и российских спортсменов. Аналитики российского…
Судьбу Хусейна готовят не только Асаду, но и Путину? США уже нашли повод Судьбу Хусейна готовят не только Асаду, но и Путину? США уже нашли повод То, что Соединенные Штаты не смирятся с военной победой России в Сирии, с ее военным и политическим присутствием там и с тем, что у власти в стране останется ненавистный им…
Добро пожаловать на борт! Европа капитулирует перед Россией Добро пожаловать на борт! Европа капитулирует перед Россией Враги и ненавистники России получили сразу два крайне неприятных известия. Суть их сводится к одному - Россия, не сдавшаяся и не просившая о "снисхождении", возвращается в Совет Европы по просьбе…
Сегодня России бы не было! Ее безопасность хотели купить за $60 миллиардов Сегодня России бы не было! Ее безопасность хотели купить за $60 миллиардов Национальный архив Великобритании открыл доступ к ряду сенсационных документов канцелярий премьер-министра и правительства страны за 1991-1992 годы. В одном из таковых раскрывается план, который в случае его удачи означал бы…
Фото
ТОП 11 самых удивительных смотровых площадок мира ТОП 11 самых удивительных смотровых площадок мира

В июле на леднике Дахштайн в Австрии был открыт один из самых высоких подвесных мостов в мире. С нег...

Видео

 

Самолет садится в ШТОРМ. Дюссельдорф

Опрос

Как, на ваш взгляд, следует бороться с насилием в школах?

 

Анекдот дня

- Дорогая, ты всегда меня вдохновляешь!

- Но ты пишешь анекдоты!

- Прости.

Еще »
Самые популярные новости

 

Материалы по теме
Три ловушки для России в законе о реинтеграции Донбасса Три ловушки для России в законе о реинтеграции Донбасса
«Минск» превращают в «Мюнхен» - Запад решился напасть на Россию «Минск» превращают в «Мюнхен» - Запад решился напасть на Россию
Расплата за Олимпиаду - Россия не шутила Расплата за Олимпиаду - Россия не шутила
Путина не слышат на российском телевидении Путина не слышат на российском телевидении
Первые отзывы на закон о реинтеграции Донбасса: последствия будут ужасны! Первые отзывы на закон о реинтеграции Донбасса: последствия будут ужасны!
Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
BenQ XL2411Z Всего предложений:(13)
BenQ XL2411Z от21403руб.
Цена от Орион Ресурс
ASUS VB199TL Все предложения (20)
ASUS VB199TL от11603руб.
Цена от Орион Ресурс
Philips 243V5LSB Все предложения (34)
Philips 243V5LSB от8230руб.
Цена от Cenam.net
Мониторы
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.