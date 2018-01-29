Delfi (Эстония):Датчан, служащих в Эстонии, запугали русскими красавицами-шпионками

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200 датчан прибыли в Эстонию на смену французам 10 января. По словам командира датской танково-пехотной роты Яльте Фросхолм (Hjalte Frostholm), в Эстонии холодно и снежно, но ничего, что кардинально отличалось бы от Дании, нет.

«На солдат большое впечатление произвела установленная местной фирмой приветственная табличка на датском языке. Нам было очень приятно, что нас ждут», — сказал он. Также Фросхолм отметил отличные условия проживания: «Намного лучше, чем в Дании. Вне всякий сомнений. Условия в датских казармах и близко не стояли со здешними, нет wifi, нет офисов. Ничего нет».

Несмотря на то, что в здании работала эстонская сеть беспроводного интернета, было решено подключить и датскую. «Это было сделано, чтобы еще раз зашифровать код. Разведка посчитала, что его нужно зашифровать повторно», — сказал Фростхолм.

В Тапа датчане размещены в новой современной казарме, которая была построена в прошлом году специально для союзников. Сейчас солдаты занимаются тем, что обустраиваться и привыкают к новой обстановке. Среди них есть и женщины, которые, как и на родине, проживают в одной комнате с мужчинами. То, что погода немного холоднее и снега немного больше, подчеркивают все датчане, добавляя, что пока не могут поделиться более подробными впечатлениями, так как только начинают изучать обстановку.

«Хорошо, что здесь четыре-пять магазинов», — отмечает рядовой Андрес. «Тапа такой, каким я его и представлял. Немного восточно-европейский, но крайне очаровательный», — говорит сержант Джонас. Оба они — курильщики и очень довольны более низкими ценами на сигареты и заведенными в курилке новыми знакомствами с местными. «Они такие, как и мы. Улыбаются и хотят общаться», — говорит Андрес. Джонас отмечает, что эстонцы похожи на датчан своей скромностью. Капрал Мэдс говорит, что в прошлом году был в Литве и предполагал, что Эстония такая же: «Но теперь я могу сказать, что Эстония — более приличное и приятное место».

Как правило, датские военные в целях безопасности в прессе свои полные имена не называют. Особенно важно это, как подчеркивают некоторые датские издания, с точки зрения того, что они находятся здесь всего в 150 км от российской границы.

Еще до прибытия в Эстонию солдат подробно проинструктировали на тему кибербезопасности, фейковых новостей и хакерства. «В смартфоне при использовании wifi надо включать только режим полета и использовать VPN. И, конечно, нельзя писать в Facebook о предстоящих планах или операции», — говорит Фростхолм.

В качестве самого яркого примера фейка датчанам во время инструктажа приводили новость, получившую распространение в начале прошлого года в Литве, о том, что один входящий в группу НАТО немец якобы изнасиловал местную несовершеннолетнюю девочку. По оценке министерства обороны Дании, именно из-за таких новостей солдатам необходимо быть постоянно начеку, ведь вероятность вероятность попасть в сети какой-нибудь девушки — российского агента — очень велика.

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