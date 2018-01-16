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Israel Hayom (Израиль):Ближнему Востоку больше не нужна идея «два государства для двух народов»?

Вторник, 16 Января 2018 10:00
Israel Hayom (Израиль):Ближнему Востоку больше не нужна идея «два государства для двух народов»? Фото из открытых источников

Четыре высокопоставленных сотрудника администрации Обамы рассказали на прошлой неделе журналисту газеты «Гаарец» о том, что в 2014 году Нетаньяху предложил палестинцам план по обмену территориями, в ходе которого Израиль присоединил бы себе поселенческие анклавы в Иудее и Самарии, а палестинцы получили бы от Египта территорию на Синае рядом с сектором Газа.

 

Нетаньяху отрицает сказанное. Верно ли утверждение американских чиновников или нет, сама идея в принципе верна. Урегулирование конфликта возможно лишь за пределами формулы «два государства для двух народов» в западной части Эрец Исраэль (Земля Израильская. В настоящее время на территории исторической Земли Израильской находятся собственно Израиль, часть южного Ливана, западная часть Иордании, часть Сирии, Иудея и Самария (Западный берег реки Иордан) и Сектор Газа, — прим. ред.). Лишь серьезное расширение территорий для решения проблемы — за счет Иордании и Египта — позволило бы разумный компромисс.

 

Палестинское государство в границах 49-го года представляет собой реальную угрозу безопасности Израиля. С другой стороны, мизерное палестинское государство на части территории Иудеи и Самарии не смогло бы существовать самостоятельно. Оно было бы не в состоянии наладить собственную экономику, а тем более принять беженцев. Эта неспособность обязательно привела бы к столкновению с Израилем и новой войне. К тому же маленький Израиль в усеченных границах, которые невозможно защитить, вновь стал бы соблазном для арабской агрессии.

 

По словам американских чиновников, египетский президент Ас-Сиси отверг предложение, и это не удивляет. Ахиллесова пята этой идеи в том, что у израильтян нет партнера для ее реализации. Ничего нового. На протяжении 70 лет палестинцы отвергали любую идею разумного компромисса. Они никогда не отказывались от мечты о «возвращении», что означало бы поток миллионов палестинцев в Израиль. Пора отказаться от идеи «два государства для двух народов» в границах 49 года и начать готовить международное общественное мнение к альтернативным вариантам урегулирования конфликта.

 

И пока у нас нет партнера для постоянного урегулирования, следует обеспечить национальные и стратегические интересы Израиля. Нужно осторожно и рационально управлять конфликтной ситуацией, обеспечивая безопасность границ, оказывая содействие еврейскому поселенческому проекту в Иудее и Самарии.

 

Источник

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Александр Неукропный Опубликовано в Обзор мировой прессы   Теги Ближний Восток Нетаньяху Израиль

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