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Aftenposten (Норвегия): Политический паралич и сомнительные рекорды Германии

Пятница, 12 Января 2018 10:00
Aftenposten (Норвегия): Политический паралич и сомнительные рекорды Германии Фото из открытых источников

Прежний рекорд времени, затраченного на формирование правительства в Федеративной Республике Германии, был установлен в 2013 году. Тогда от дня выборов до дня, когда было приведено к присяге новое правительство, прошло 86 дней. На этот раз не вызывающий восторгов рекорд побит.

 

В понедельник, 7 января, начались переговоры между христианскими демократами (ХДС/ХСС) и социал-демократами (СДПГ). На тот момент со дня выборов 24 сентября прошло 105 дней.

 

«Я иду на эти переговоры с чувством оптимизма. Вместе с тем мне совершенно ясно, что в ближайшие дни нам предстоит невероятно большая работа», — заявила канцлер, появившись в штаб-квартире социал-демократов в Берлине в воскресенье.

 

Макрон не получил ответа

 

Дела — как в экономике Германии, так и в европейской экономике в целом — обстоят прекрасно. Но в будущем то, что такой сверхдержавой, как Германия, месяц за месяцем управляет временное правительство без полномочий, необходимых для принятия сколь-нибудь существенных решений, может возыметь большие последствия для ЕС.

 

Президент Франции Эммануэль Макрон оказался в особенно сложной ситуации. В сентябре он изложил свое видение будущего Европы. Но Макрон полностью зависит от поддержки Германии для осуществления своих планов — поддержки, которую он не сможет получить, пока в Берлине не будет образовано новое правительство.

 

«Политический паралич в Германии причиняет головную боль, и не только Германии, но и европейским партнерам страны», — пишет Financial Times. «Если переговоры не увенчаются успехом и будут назначены новые выборы, стране, вероятно, придется ждать формирования нового правительства не раньше, чем в следующем полугодии. Это еще более сокращает возможности выдвижения каких-то инициатив со стороны ЕС, а их и так немного».

 

Весной состоятся выборы в Европарламент, и все надеялись, что новые идеи, связанные с будущим Европы, могли бы быть использованы в ходе предвыборной борьбы.

 

Позиции Меркель становятся слабее

 

То, что столь прагматичной Меркель не удается создать ее четвертое правительство, ослабляет позиции канцлера и на родине. Недавний опрос общественного мнения, проведенный ARD/Deutschlandtrend, совершенно четко демонстрирует следующую тенденцию: в октябре 61% положительно смотрели на новый срок Меркель, а в январе эта цифра упала до 53%. А 67% опрошенных ответили, что «лучшие годы ее канцлерства позади». Ангела Меркель руководит Германией с 2005 года.

 

Тот же опрос показывает, что лишь 45% считают, что продолжение существования большой коалиции между ХДС и СДПГ — очень хорошее или хорошее решение, в то время как 52% считают такое правительство малоудачной или плохой идеей.

 

Социал-демократы решат вопрос путем общего голосования

 

Большая коалиция управляла Германией в течение двух канцлерских сроков Меркель: в 2005-2009 и 2013-2017 гг. Лидер социал-демократов Мартин Шульц в ходе предвыборной кампании осенью прошлого года говорил, что подобное правительство не будет актуальным. Партия потерпела историческое поражение, набрав 20,5% голосов. ХДС/ХСС получили 33%, и для них это тоже наихудший результат после 1949 года.

 

Сначала Меркель попыталась создать коалицию с «зелеными» и либеральными демократами (СвДП), но попытка не удалась. После вмешательства президента Франка-Вальтера Штайнмайера Шульцу и социал-демократам пришлось пойти на уступки.

 

Это процесс не будет быстрым: на своем чрезвычайном съезде 21 января СДПГ должна принять решение о том, начнет ли партия настоящие переговоры о формировании правительства.

 

Если партия скажет «да», переговоры начнутся. Потом результаты должны быть вынесены на голосование среди социал-демократов. Это может занять до трех недель, пишет Die Zeit. Если все будет идти, как намечено, то новое правительство может быть сформировано к Пасхе.

 

Но вокруг вопроса о том, увенчаются ли переговоры успехом, царит большая неуверенность. Возможно, все закончится новыми выборами. Хотя мало что указывает на то, что результаты их будут существенно отличаться от тех, что избиратели продемонстрировали 24 сентября.

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Александр Неукропный Опубликовано в Обзор мировой прессы   Теги Германия Меркель Макрон Выборы

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