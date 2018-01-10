La Jornada (Мексика): Администрация Трампа приняла губительное для граждан Гаити и Никарагуа решение

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Министерство внутренней безопасности США объявило вчера о прекращении 9 сентября 2019 года программы временной защиты мигрантов, освобождающей от депортации 200 тысяч граждан Сальвадора. Этот статус был дан сальвадорцам в 2001 году после нескольких разрушительных землетрясений, вызвавших острейший гуманитарный кризис.

В результате этого решения администрации Трампа граждане Гаити и Никарагуа не смогут в ближайшие 18 месяцев воспользоваться миграционным законодательством и станут главным объектом депортации.

Мы являемся свидетелями новой волны антииммиграционной политики. Количество людей, над которым нависла угроза депортации, составляет 3% населения Сальвадора, и их возвращение на родину вызовет серьезные проблемы. К количеству людей, непосредственно пострадавших от стихийного бедствия, следует прибавить тех, кто жил за счет денежных переводов от работающих за границей. А их может оказаться раза в три больше тех, кто возвращается. Согласно оценкам, около 20% сальвадорских семей получают подобную денежную помощь, объем которой достигает 17% ВВП страны.

Помимо ужасающих экономических последствий, указанная мера влечет за собой неисчислимые человеческие страдания, вызванные разделением семей, молодое поколение которых родилось и выросло в США; разрушением традиционных родовых связей и насильственным помещением людей в общество, которое им незнакомо, в котором отсутствуют возможности стабильного трудоустройства. Ко всему прочему, в этом обществе один из самых высоких уровней преступности в мире.

Как и в случае с предыдущими решениями, наносящими ущерб миллионам людей, администрация США объявила об этой мере в тот момент, когда миллиардер Трамп оказался в центре очередного скандала в связи с публикацией книги, в которой значительная часть его соратников весьма критично отзываются о его способностях.

Как бы подтверждая то, что о нем пишут в вышеупомянутой книге, вчера хозяин Белого дома нанес удар, явно порадовавший его наиболее ярых сторонников, но при этом способный обрушить сальвадорскую экономику, что вызовет самую настоящую гуманитарную катастрофу.

К сожалению, мексиканское правительство оказалось далеко не на высоте, по-лакейски подчиняясь указаниям из Вашингтона и ставя защиту своих граждан в зависимость от законодательства, находящегося в стадии разработки и явно не нацеленного на обеспечение их прав, тем более с учетом преобладания республиканцев в обеих палатах Конгресса США.

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