Гуаньча (Китай): Китай стал "лучшим другом" в глазах россиян

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По сообщению агентства Sputnik от 28 декабря, отвечая на вопросы журналистов, российский эксперт заявил, что в этом году Россия и Китай продолжили укреплять двусторонние отношения на высшем уровне, развивали сотрудничество в военной сфере, кроме того, Китай стал «самой близкой и дружественной страной» в глазах простых россиян.

Оценка россиянами Китая

Данные говорят, что в 2017 году Китай обогнал традиционного «лучшего друга» России — Белоруссию в списке наиболее близких и дружественных стран. Исследование Фонда Общественное мнение показало, что 62% россиян считают Китай «самым дружественным» России государством. Для сравнения в 2014 году так считало 54% опрошенных. В то же время процент людей, считающих Белоруссию ближайшим партнером России, снизился с 66% в 2014 году до 60% в 2017.

Заместитель директора Института стран Азии и Африки МГУ Андрей Карнеев считает, что увеличение симпатии россиян к Китаю связано с осознанием российским обществом общих интересов двух стран на мировой арене.

Он заявил, что «позиции двух стран схожи по многим вопросам, например, это касается невмешательства во внутренние дела других стран, борьбы с терроризмом, уважения традиционных ценностей и так далее. Все это заставляет государства сближаться. Постепенно это осознают и широкие общественные массы».

Он отметил, что по мере того, как Китай занимает все более важное место в мировой политике и экономике, он привлекает все больше российской молодежи. Все больше россиян интересуются китайской культурой и историей.

Поступательное развитие гуманитарного сотрудничества

Карнеев заявил, что в этом году гуманитарное сотрудничество между Россией и Китаем получило поступательное развитие. Среди множества событий Карнеев особо отметил открытие совместного университета МГУ и Пекинского политехнического института, а также участие китайской делегации во Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи. Он считает, что последнее из указанных событий открыло для двух стран гигантские перспективы в сфере молодежного обмена. Карнеев также отметил мероприятия в рамках Года СМИ России и Китая.

Он сказал: «Год обменов между СМИ завершился, было проведено множество мероприятий. Начал свое вещание телеканал «Катюша». Китайские коллеги также развивали в России ряд СМИ. Медиа играют огромную роль в развитии диалога о гуманитарном сотрудничестве».

Эксперт также заявил, что китайский язык в РФ становится все популярнее, скоро он станет одним из предметов в ЕГЭ. По данным Регионального лингвистического центра за 10 лет число россиян, изучающих китайский, увеличилось в 3 раза. В 2007 году всего 170 тысяч россиян изучало китайский язык, а в 2017 году количество увеличилось до 560 тысяч.

Укрепление отношений на высшем уровне

По сообщениям в 2017 году Китай и Россия продолжили укреплять отношения на высшем уровне. Визит председателя КНР в Россию в июле 2017 года был одним из важнейших событий в рамках двусторонних отношений на высшем уровне. По завершении визита стороны подписали контракты на сумму более 10 миллиардов долларов, а также сформировали единую позицию по корейскому вопросу. Президент РФ Путин вручил Си Цзиньпину высшую государственную награду — орден Андрея Первозванного в качестве благодарности за вклад в развитие российско-китайских отношений.

Как заявил главный научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Владимир Петровский, в 2017 году российско-китайские отношения продемонстрировали быстрое развитие. Он сказал: «Я могу отнести к успехам развитие политического диалога на основе взаимодоверия, а также увеличение товарооборота».

До этого посол КНР в РФ Ли Хуэй заявил, что за первые семь месяцев 2017 года товарооборот между Россией и Китаем составил 46,62 миллиарда долларов, что примерно на 25% выше показателя того же периода в прошлом году.

Взаимная поддержка на международной арене

Ядерные испытания КНДР и последовавшее за ними беспрецедентное обострение отношений Северной Кореи и США являлись одними из серьезнейших вызовов международной безопасности в 2017 году. Специалисты напоминают, что и Россия, и Китай твердо придерживаются принципа мирного разрешения конфликтов.

Сотрудничество в военной сфере также развивается. Летом 2017 года ВМФ КНР и РФ проводили совместные учения в Балтийском, Японском и Охотском морях «Морское взаимодействие — 2017».

Эксперты отмечают, что в 2018 году государствам необходимо будет решить ряд задач в сфере торговли и гуманитарного сотрудничества.

Владимир Петровский говорит, что к задачам, которые Россия и Китай еще не решили, относятся отставание масштаба и уровня торгово-экономического сотрудничества, недостаточность развития политического диалога, гуманитарных связей, отношений на высшем уровне, связей между пограничными территориями и другими регионами. Также важен вопрос упрощения получения виз или введения безвизового режима.

Эксперт подводит итоги: «Я очень надеюсь, что сопряжение интеграции экономик Европы и Азии с инициативой «Один пояс — один путь» (и включением России в эту инициативу) получит еще большее развитие.

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