Time (США): Разрабатывая новую ракету, США пугают Европу и... нарушают договор РСМД

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Подписав новый законопроект об обороне США, Дональд Трамп также одобрил разработку новой ракеты, которая нарушает условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, пишет Time. Как отмечает журнал, такой шаг, мотивированный, по мнению Вашингтона, «нарушением» соглашения Россией, может вызвать серьёзные разногласия между Америкой и её европейскими союзниками.

Внутри колоссального, 700-миллиардного законопроекта об обороне, который Дональд Трамп подписал в прошлом месяце, скрывается совсем небольшая, с бюджетом всего $25 млн программа по разработке новой мобильной крылатой ракеты наземного базирования. Она абсолютна ничем не примечательна, за исключением одного: ракета запрещена по условиям Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), пишет Time.

Разработка новой ракеты средней дальности должна стать прямым ответом на «развёртывание» Россией собственных ракет, также «противоречащих» договору. Как отмечает журнал, разведслужбы США узнали о «потенциальном нарушении» Москвой РСМД, когда российская ракета только проходила испытания. Администрация Обамы безуспешно пыталась убедить российские власти закрыть программу, и теперь администрация Трампа решила ответить разработкой собственной ракеты.

Трамп и его советники считают, что подобный шаг покажет миру, что Америка настроена серьёзно. Старший директор по предотвращению распространения оружия массового поражения Белого дома Кристофер Форд, который смог идентифицировать российскую ракету как «Новатор 9М729», объявил о новом, решительном подходе администрации к этому вопросу.

По словам Форда, «конфронтационный» и «прагматичный подход» администрации служит доказательством того, что Трамп является сторонником контроля за распространением оружия.

Тем не менее эксперты по контролю за оборотом оружия выражают беспокойство по поводу сложившейся ситуации. Договор РСМД, подписанный Рональдом Рейганом и Михаилом Горбачёвым в 1987 году, является единственным соглашением, по условиям которого был уничтожен целый класс ядерного оружия. Стороны ликвидировали 2,6 тыс. ракет радиусом действия от 500 до 5,5 тыс. км, которые, как считалось, дестабилизировали ситуацию в Европе из-за возможности нанести внезапный удар.

В разделе законопроекта об обороне, который по иронии судьбы получил название «Акт 2017 года о сохранении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», конгресс недвусмысленно призвал Пентагон разработать «мобильную крылатую ракету радиусом действия», который противоречит соглашению.

Кроме того, конгресс обязал министра обороны Джеймса Мэттиса в течение 120 дней представить доклад о «стоимости, сроках и возможности модификации существующих и находящихся в разработке систем».

Эксперт по ядерному оружию Стивен Шварц уверен, что новая ракета нарушает условия договора. «В законопроекте от министра обороны требуется потратить миллионы долларов на разработку неядерной мобильной ракеты, которая будет противоречить условиям договора, если её начнут испытывать, производить или развёртывать», — заметил он.

Однако разработка подобной ракеты договору РСМД никак не противоречит. «Мы готовы остановить подобные разработки, в случае если Россия вернётся к объективному соблюдению соглашения», — заявил по этому поводу официальный представитель Пентагона Томас Кроссон.

Такое развитие событий не может не беспокоить европейских союзников США. Спустя три дня после подписания президентом законопроекта об обороне, в НАТО заявили, что договор РСМД «играет ключевую роль для обеспечения евроатлантической безопасности», а «полное соблюдение его условий является обязательным условием» для снижения риска конфликта.

По мнению директора по проблемам разоружения и снижения уровня угроз Ассоциации по контролю над вооружениями Кингстона Рейфа, новая американская ракета увеличивает вероятность того, что Россия ответит официальной денонсацией договора и развернёт ещё большее количество запрещённых ракет.

В таком сценарии в самой серьёзной опасности окажутся европейские союзники США. «Поэтому нет никаких намёков на то, что НАТО поддерживает разработку новой ракеты, и принуждение альянса к её одобрению посеет раздор, — подчеркнул Рейф. — Следовательно, появление такого оружия ни к чему не приведёт».

Россия в свою очередь все обвинения в нарушении договора РСМД отрицает. «США продолжают выдвигать в наш адрес голословные обвинения в нарушении соглашения, — заявили по этому поводу в российском МИД. — Вновь подчёркиваем, что будем соблюдать все условия договора о РСМД до тех пор, пока их соблюдают наши партнёры».

За разработку новой ракеты выступали сенатор Том Коттон, а также другие республиканцы. «Если Россия собирается испытывать и развёртывать крылатые ракеты средней дальности, то логика подсказывает, что нам нужно дать на это ответ, — заявил политик. — Переговоры с российским режимом по поводу соблюдения ими условий договора не заставят их его соблюдать, в то время как усиление наших ядерных сил в Европе вполне на это способно».

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