Assawsana (Иордания):"Америка-сатана" - диагноз реальности США

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Покойный палестинский поэт Махмуд Дарвиш сказал: «Америка — сатана. Сатана в Америке». Дарвиш поставил диагноз американской реальности и показал ее истинное обличье. В нашем регионе мы хорошо знаем американцев и их бесчеловечные действия. Они должны получить «премию» за число убийств и разрушений не только в нашем регионе, но и во всем мире.

Америка была создана на останках коренных американцев — «американских индейцев», которые подверглись геноциду и этнической чистке. Она украла их земли и создала свою мощь, благодаря усилиям и умами других людей, которые в свою очередь украли это у своих стран. Америка предоставили им все условия для созидания, которое невозможно в их странах, находящихся под диктатурой и тиранией.

Америка не только сделала много плохого для американских индейцев, но также приняла участие в создании террористического сионистского государства Израиль. Она стояла за ним и после того, как закатилось солнце матушки-Великобритании, которая была причиной их жизни и покорности, заносчивости и непримиримости. Сионисты создали свое террористическое государство на руинах палестинского народа. Они похитили их наследие, ресурсы, их прошлое и даже их настоящее. При поддержке Америки и арабских сионистов удалось официально захватить Иерусалим после того, как евангелист Трамп официально провозгласил Святой город столицей Израиля.

Заслуги США еще больше, чем многие считают. Они престиж международного права, а ООН, СБ ООН и другие международные организации продемонстрировали свою несостоятельность. Вашингтон сыграл роль «слепого», хотя он постоянно поет о правах человека, международной легитимности и Уставе ООН по правам человека. Американцы узурпировали права других, исказив все, что логично и красиво во вселенной, приняв политику «кто не со мной, тот против меня». Америка также играет роль профессионального вора, который совершает свои преступления намеренно и настойчиво. Она штампует доллары, неподкрепленные золотом, хотя это обычная мировая практика. США говорят «Бог нам доверяет» и подкупают своих союзников-диктаторов, чтобы заставить их проводить разрушительную политику в отношении своего народа, что делает американцев экономическими и политическими убийцами.

Америка не только убивает людей везде и всюду, но и разрабатывает смертоносное оружие, которое использует против бедных и маленьких народов, выступающих против ее действий. Ее опыт в этой области довольно велик, начиная с коренного населения Америки и заканчивая палестинским народом, который был убит американским оружием и американскими политическими решениями. Террористическая Америка нарушает жизнь на Земле, загрязняет окружающую среду чрезмерным использованием оружия массового уничтожения. Ее ядерное оружие привело к уничтожению и искажению всех аспектов жизни в Ираке над землей и под землей. Эта Америка убивает достоинство в свободных и живых народах, отвергающих американскую гегемонию, которая ворует их ресурсы и блокирует их решения.

Самое главное отличие Америки — это то, что она является трусливой империей, которая не имеет власти над крупными странами и свободными нациями. Она способна лишь запугивать маленькие и бедные страны. И у нас есть наглядный пример того, что Америка осмелилась вторгнуться и оккупировать Ирак только после того, как поручила своим союзникам вовлечь иракское руководство в войну с Ираном, чтобы ослабить обе страны.

США также поручили им предотвратить любое кувейтско-иракское примирение, что способствовало вступлению иракской армии в Кувейт летом 1990 года. Тогда посол США в Ираке мисс Гласпи (April Glaspie) сказала президенту Саддаму Хусейну, прежде чем иракская армия вошла в Кувейт: «Ваше превосходительство, у нас нет мнения по поводу арабо-арабских конфликтов, вроде ваших с Кувейтом разногласий в отношении границ». Однако США вторглись в Ирак в составе международной коалиции, уничтожив иракские силы. Затем последовала длительная и страшная осада Ирака, которая привела к вторжению, оккупации и разрушению.

С другой стороны, мы видим, что Америка связана с Израилем. Она реагирует на требования его руководства и не требует, чтобы Тель-Авив открыл свою ядерную программу. То же самое относится и к президенту Северной Кореи, который недавно угрожал завершить свою ядерную программу и хвастался способностью стереть Америку с лица земли. Однако мы не заметили, чтобы Америка хоть пальцем пошевелила.

Президент Трамп еще пионер в международном запугивании, но он объединился с арабскими сионистами в Иерусалиме и признал этот город столицей Израиля. Он заплатил за эту позицию около полутора триллионов долларов, что вызвало катастрофу в Персидском заливе, особенно в сфере сотрудничества с его союзниками. Несколько дней назад, американцы обвинили Саудовскую Аравию в том, что у нее нет денег и она исчезнет с лица земли, если Америка перестанет ее защищать.

США показали свое уродливое лицо по отношению к человечеству в целом и свое нежелание добиться мира во всем мире. Трамп особенно проявил себя, когда члены Генеральной Ассамблеи пригрозили проголосовать против его идиотского решения. Он пригрозил лишить американской помощи некоторые страны, но несмотря на это 128 стран ООН проголосовали против признания Иерусалима столицей Израиля.

Это истинный образ Америки. Сегодня она поддерживает бесчеловечный террористический Израиль. Поэтому необходимо отвернуться и позволить ему плыть по течению без союзников, потому что изначально США и не являлся союзником. Они продают своих союзников направо и налево в соответствии со своими интересами.

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