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Haaretz (Израиль): Палестинцы рассчитывают на вмешательство России, утратив доверие к США

Вторник, 26 Декабря 2017 10:00
Haaretz (Израиль): Палестинцы рассчитывают на вмешательство России, утратив доверие к США Фото из открытых источников

Американский посол Джейсон Гринблатт (Jason Greenblatt, спецпредставитель президента США по международным переговорам — прим. ред.) встретился 20 декабря с Нетаньяху, в то время как палестинское правительство его бойкотировало. Высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил газете «Гаарец»: мы продолжаем продвигать мирный план и надеемся на участие палестинцев.

 

Ввиду разочарования от признания США Иерусалима столицей Израиля, палестинское правительство рассчитывает на активное вмешательство России в политический процесс. До «Гаарец» дошли сведения, что высокопоставленный чиновник ФАТХ и советник Махмуда Аббаса Набиль Шаат встретился на этой неделе в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В ходе встречи Набиль выразил надежду от лица президента Махмуда Аббаса на то, что именно Россия будет играть главную роль в регионе наряду с Китаем и Францией, ввиду полной потери доверия палестинцев к США после речи Трампа.

 

Посол Трампа Джейсон Гринблатт встретился в среду с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, в рамках своего визита в Израиль, который по плану Белого Дома должен подчеркнуть обязательства администрации США в достижении соглашения между Израилем и палестинцами. Гринблатт не встретился с представителями палестинской администрации, которые бойкотировали его из-за решения порвать все связи с правительством Трампа. Вместе с этим высокопоставленный чиновник из Белого Дома сообщил «Гаарец», что в Вашингтоне надеются, что в будущем палестинцы согласятся обсудить с Гринблаттом и зятем Трампа Джаредем Кушнером американский план мира: «Мы верим, что в нужное время соответствующие стороны осознают, что наш план учитывает интересы и израильтян, и палестинцев». Чиновник пояснил, что США не отступят от своих планов по установлению мира. «Многие люди отнеслись скептически, когда мы сказали, что продолжаем над этим работать (после заявления Трампа), однако мы настроены серьёзно», — заявил он.

 

В ходе своего визита Гринблатт встретился с координатором действий правительства на территориях генералом Йоавом Мордехай, с которым у посла дружественные отношения. Также он встретился со спецпредставителем ЕС по мирному урегулированию Фернандо Джентилини. На нескольких встречах также присутствовал американский посол в Израиле Дейвид Фридман. В своём «Твиттере» Гринблатт написал, что его встреча с Нетаньяху была в основном уточняющей, «в то время как мы продолжаем прикладывать усилия, чтобы помочь как израильтянам, так и палестинцам».

 

Высокопоставленные чиновники в Рамалле объяснили желание российского вмешательства тем, что Москва всегда поддерживала палестинскую позицию о создании двух государств, и отметили ее растущее участие в проблемах Ближнего Востока. «Несомненно, Израиль не может игнорировать доминирование России в регионе, — сообщил "Гаарец" палестинский высокопоставленный чиновник. — Только слепой не признает, что США оставляют Ближний Восток, и теперь влияние России там куда сильнее».

 

Сегодня Аббас отправится в Париж, чтобы встретиться с президентом Франции, Эммануэлем Макроном в надежде получить его поддержку в борьбе с декларацией Трампа. Ранее палестинский президент встретился в Саудовской Аравии с королем Салманом и с наследником престола Мухаммедом бен Салманом. По словам приближенного Аббаса, встречи в Эр-Рияде состоялись по просьбе саудовцев и на фоне американского признания Иерусалима столицей Израиля.

 

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Александр Неукропный Опубликовано в Обзор мировой прессы   Теги Палестина США Россия

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