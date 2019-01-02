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В Норвегии археологи обнаружили корабль древних викингов

Среда, 02 Января 2019 20:00
В Норвегии археологи обнаружили корабль древних викингов Фото из открытых источников

Ежедневная газета «Гардиан» (Великобритания) сообщила о необычной находке в северной части материковой Норвегии. Археологам в ходе раскопок при помощи радара удалось обнаружить древнюю могилу викингов, а также деревянный корабль – драккар. Отличительной чертой захоронения являлось то, что корабль был обнаружен прямо под курганом и ученым, для доступа к судну пришлось значительно нарушить устройство кургана.

 

Такая ценная находка имеет большой потенциал для дальнейших исследований, кроме того, столь масштабные артефакты попадаются археологам не так часто. Ранее на прилегающей территории уже был найден корабль, получивший рабочее название «Джилли». По приблизительным подсчетам исследователей, вблизи раскопа удалось обнаружить восемь аналогичных захоронений. Точных толкований находкам в настоящее время не дано.    

 

Археологами выдвинута версия о том, что захоронение водного судна являлось неотъемлемым атрибутом похоронной церемонии именитых викингов, в данном случае погребенный воин вполне мог быть капитаном захороненного вместе с ним корабля. В настоящее время корабли и курган не будут перемещать с места раскопок для дальнейших исследований.

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Иванова Мария Опубликовано в В мире   Теги Новости археологи
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