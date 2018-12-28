Пятница 28 декабря 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

 

Вы здесь:  Главная» Все новости» В мире» В районе Керченского пролива обезврежена бомба времён ВОВ
﻿

В районе Керченского пролива обезврежена бомба времён ВОВ

Пятница, 28 Декабря 2018 19:34
В районе Керченского пролива обезврежена бомба времён ВОВ Фото из открытых источников

Представители Федеральной службы войск национальной гвардии Крымского полуострова случайно обнаружили авиационную бомбу времен Второй мировой войны возле берегов Керченского пролива.

 

Пугающая находка была своевременно передана в руки саперам, которым удалось обезопасить и уничтожить бомбу. При транспортировке снаряда на полигон специалистами взрывотехники были соблюдены все необходимые меры предосторожности.

 

Вес найденной бомбы составлял 250 килограмм, находка могла представлять колоссальную угрозу для местного населения.

Яндекс.Дзен

Иванова Мария Опубликовано в В мире   Теги Новости Бомба
Интернет и СМИ
Главное за сутки
Путин подписал закон об отмене платы за национальный роуминг Путин подписал закон об отмене платы за национальный роуминг Президент России Владимир Путин подписал закон "О внесении изменений в статьи 46 и 54 Федерального закона "О связи". Документ, принятый Госдумой 19 декабря и одобренный Советом Федерации 21 декабря, опубликован…
ФСБ достроила заграждение на границе Крыма с Украиной ФСБ достроила заграждение на границе Крыма с Украиной В ФСБ заявили о завершении строительства заграждения на севере Крыма. Возведение инженерных сооружений там объяснили возможным прорывом диверсионно-разведывательных групп. На границе Крыма и Украины завершено строительство заграждения и настройка системы…
The National Interest оценил испытания «Авангарда» The National Interest оценил испытания «Авангарда» Эксперты журнала The National Interest оценили испытания российской ракеты "Авангард". По мнению журналистов, благодаря новой ракете Россия может обогнать США и Китай в гонке гиперзвуковых вооружений. Глава Стратегического командования Соединенных…
Читайте также
Число жертв цунами в Индонезии превысило 280 человек Число жертв цунами в Индонезии превысило 280 человек 281 человек погиб в результате цунами в Индонезии. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства по чрезвычайным ситуациям. Более 1000 человек из-за удара стихии получили ранения, пишет Лайф. Пропавшими без вести числятся…
США выделят Украине $10 миллионов после инцидента в Керченском проливе США выделят Украине $10 миллионов после инцидента в Керченском проливе США выделят ВМС Украины 10 миллионов долларов в качестве дополнительной помощи после инцидента в Керченском проливе, где в ноябре российские пограничники задержали украинские военные корабли, сообщает РИА Новости со ссылкой…
Лукашенко заявил о важности всесторонних отношений РФ и Белоруссии Лукашенко заявил о важности всесторонних отношений РФ и Белоруссии Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая на совещании по вопросам сотрудничества с Россией, заявил, что взаимоотношения между Москвой и Минском крайне важны. Он отметил, что РФ является ключевым внешним партнером Беларуси.…
Тема дня
России приготовиться: что происходит с внешней политикой США? России приготовиться: что происходит с внешней политикой США?

Все мы прекрасно помним, что с приходом Дональда Трампа на президентский пост многие эксперты сразу ...

Фото
Мраморные пещеры - кусочек волшебства в Чили Мраморные пещеры - кусочек волшебства в Чили

Высоко в Андах, между государствами Аргентина и Чили, расположилось одно из самых глубоких ледниковы...

Опрос

Где Вы планируете отмечать Новый год?

 

Анекдот дня

Путин пообещал, что каждого высокопоставленного чиновника в раю будут ждать 72 пенсионера.

Еще »
Mediametrics
Infox
24СМИ
Самые популярные материалы
Китайские ученые «научились» превращать медь в золото Китайские ученые «научились» превращать медь в золото
"Черные дни" настали у наших ближайших соседей "Черные дни" настали у наших ближайших соседей
Учёные: Обнаружен вулкан опаснее Йеллоустоунского Учёные: Обнаружен вулкан опаснее Йеллоустоунского
"Я его не знаю": Очередной твит Трампа вызвал громкий скандал "Я его не знаю": Очередной твит Трампа вызвал громкий скандал
Для чего на самом деле хотят переписать Конституцию РФ? Для чего на самом деле хотят переписать Конституцию РФ?
Последние комментарии
 

Мы в одноклассниках
 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.