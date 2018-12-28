В районе Керченского пролива обезврежена бомба времён ВОВ

Представители Федеральной службы войск национальной гвардии Крымского полуострова случайно обнаружили авиационную бомбу времен Второй мировой войны возле берегов Керченского пролива.
Пугающая находка была своевременно передана в руки саперам, которым удалось обезопасить и уничтожить бомбу. При транспортировке снаряда на полигон специалистами взрывотехники были соблюдены все необходимые меры предосторожности.
Вес найденной бомбы составлял 250 килограмм, находка могла представлять колоссальную угрозу для местного населения.
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