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ФСБ достроила заграждение на границе Крыма с Украиной

Пятница, 28 Декабря 2018 08:40
ФСБ достроила заграждение на границе Крыма с Украиной Фото из открытых источников

В ФСБ заявили о завершении строительства заграждения на севере Крыма. Возведение инженерных сооружений там объяснили возможным прорывом диверсионно-разведывательных групп.

 

На границе Крыма и Украины завершено строительство заграждения и настройка системы сигнализационных датчиков, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на крымское пограничное управление ФСБ. Там заявили, что разработка проекта началась еще в 2015 году, а теперь комплекс введен в эксплуатацию.

 

По словам собеседника агентства, инженерные сооружения на расстоянии более 60 км состоят из двух комплексов. Первый состоит из вибрационных датчиков, а второй — из радиолучевых датчиков с видеокамерами ночного видения и возможностью видеотрансляцииЭ, пишет РБК.

 

В ФСБ объяснили, что строительство заграждения связано с «возможными попытками прорыва диверсионно-разведывательных групп со стороны сопредельного государства», а также с целью пресечения контрабанды.

 

В 2017 году агентство ТАСС указывало, что обустройство заграждения обошлось более чем в 200 млн руб. Речь шла в том числе о строительстве забора высотой более 2 м в Красноперекопском районе Крыма.

 

Изначально сообщалось, что заграждения будут построены к лету 2018 года.

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Волкова Алена Опубликовано в В мире   Теги Крым Лента новостей Украины
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