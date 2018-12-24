В Британии запретили через посредников продавать котят и щенков

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Правительство Великобритании приняло ограничительные меры относительно посредничества при продаже щенков и котят, возрастом младше полугода. Теперь, для приобретения животного будущий хозяин будет вынужден напрямую связаться с заводчиком или приютом.

Такие меры вызваны необходимостью контроля за условиями содержания животных. Ввиду принятия новых мер безопасности, будущих хозяев домашних питомцев предупредили о необходимости тщательно обдумывать решение о приобретении животных, а также воздержаться от приобретения котят и щенят в подарок в качестве сюрприза.

Ограничение позволит заводчиками и представителям приютов следить за благоприятность условий содержания домашних любимцев и их безопасностью. Условия сделок по продаже животных станут более очевидными и повысят уровень ответственности контрагентов, что в свою очередь снизит риск заболеваний у животных и увеличит их адаптивность в новой среде.

Таким образом потенциальный покупатель сможет наблюдать своего будущего питомца в период его выкармливания. Такой закон логически продолжил введенный ранее запрет, на продажу собак, возрастом младше восьми недель, а также разведение животных с генетическими патологиями.