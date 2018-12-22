США выделят Украине $10 миллионов после инцидента в Керченском проливе

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США выделят ВМС Украины 10 миллионов долларов в качестве дополнительной помощи после инцидента в Керченском проливе, где в ноябре российские пограничники задержали украинские военные корабли, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова представителя госдепартамента Роберта Палладино.

По его словам, Литва и Великобритания также намерены увеличить помощь Киеву в сфере безопасности.

Ранее свыше 40 американских сенаторов призвали президента Дональда Трампа провести многонациональную операцию против России в Черном море.

По их словам, это необходимо для обеспечения свободы судоходства, а также для демонстрации поддержки "международно признанных границ" и двусторонних соглашений. Также отмечается о необходимости "дать отпор чрезмерным притязаниям России на суверенитет".

Кроме того, документ содержит призыв к НАТО нарастить присутствие в Черном море, а также призыв к европейским союзникам и партнерам отказывать российским военным кораблям в праве захода в свои порты для пополнения запасов и дозаправки.