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Глава Пентагона Джеймс Мэттис уходит в отставку

Пятница, 21 Декабря 2018 09:01
Глава Пентагона уходит в отставку Фото из открытых источников

Джеймс Мэттис принял решение уйти с поста министра обороны США из-за расхождения взглядов с президентом Дональдом Трампом. Об этом свидетельствует текст прошения об отставке, поданного министром обороны главе администрации США.

 

Документ датирован 20 декабря, он был распространен целым рядом американских СМИ, но официально не публиковался, подчеркивает ТАСС.

 

"Поскольку у вас есть право иметь министра обороны, взгляды которого ближе сходятся с вашими <...>, я считаю, что мне было бы правильно уйти в отставку с моей должности. Мой срок пребывания в должности завершается 28 февраля 2019 года, что должно оставить достаточно времени на выдвижение кандидатуры сменщика и ее утверждение [Сенатом Конгресса США]", - говорится в письме Мэттиса Трампу.

 

В своем обращении к президенту США уходящий глава военного ведомства также отметил различие в стратегических интересах Вашингтона с Москвой и Пекином. "Я считаю, что мы должны быть решительны <...> в своем подходе к тем странам, стратегические интересы которых все больше расходятся с нашими, создавая напряженность", - говорится в письме Мэттиса, который полагает, что РФ и Китай якобы стремятся получить "право вето на решения других государств в сферах экономики, дипломатии и безопасности, чтобы продвигать собственные интересы".

 

"Для меня всегда была важна одна позиция, которой я придерживаюсь, и она заключается в том, что наша сила как страны неразрывно связана с прочностью нашей уникальной и обширной системы альянсов и партнерских связей", - подчеркнул также глава Пентагона. "Мы не можем защищать наши интересы или выполнять свою роль эффективно без сохранения прочных альянсов и демонстрации уважения к союзникам", - добавил он, приведя, в частности, в качестве примера успешного альянса возглавляемую США международную антитеррористическую коалицию по борьбе с группировкой "Исламское государство*" (ИГ) в Сирии.

 

Объявление об отставке

 

О том, что Мэттис уйдет в отставку в конце февраля, Трамп написал в четверг на своей странице в Twitter. Он сообщил также, что кандидатура нового министра обороны будет выдвинута в ближайшее время. Агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома высокого ранга проинформировало, что Мэттис объявил президенту о своем уходе в отставку в четверг во время встречи, в ходе которой у Мэттиса и Трампа возникли разногласия по некоторым вопросам.

 

Трамп не исключил, что глава Пентагона может уйти в отставку, еще в середине октября. Американский лидер сказал тогда, что считает Мэттиса сторонником Демократической партии, и по этой причине тот вскоре может покинуть его команду. При этом слухи об уходе Мэттиса появились в начале сентября: газета The Washington Post называла причиной возможной отставки разногласия между Мэттисом и Трампом, которые, согласно информации журналиста и автора книги "Страх. Трамп в Белом доме" Роберта Вудворда, вылились в неодобрительные комментарии главы Пентагона в адрес американского лидера.

 

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Волкова Алена Опубликовано в В мире   Теги Пентагон
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