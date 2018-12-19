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Украина готовит новый проход кораблей ВМС через Керченский пролив

Среда, 19 Декабря 2018 17:02
Украина готовит новый проход кораблей ВМС через Керченский пролив Фото из открытых источников

Секретарь национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов анонсировал новый проход военных кораблей через Керченский пролив.

 

«Это для нас принципиально. Если мы остановимся и отступим, то Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря», — сказал Турчинов в интервью BBC Украина.

 

По его словам, в случае «отступления» Киева Москва «предъявит миру ею определённые новые морские границы в Чёрном море» и «де-факто легализует оккупацию Крыма», сообщает RT.

 

Турчинов отметил, что с новым проходом кораблей «нельзя медлить», и предложил принять в нём участие партнёрам Украины, представителям ОБСЕ и других международных организаций.

 

25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу, после чего были задержаны. Судом были арестованы все 24 военнослужащих.

 

В СБУ заявили, что офицеры выполняли «служебные задания».

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Волкова Алена Опубликовано в В мире   Теги Лента новостей Украины Керченский пролив
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