Украина готовит новый проход кораблей ВМС через Керченский пролив

Секретарь национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов анонсировал новый проход военных кораблей через Керченский пролив.
«Это для нас принципиально. Если мы остановимся и отступим, то Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря», — сказал Турчинов в интервью BBC Украина.
По его словам, в случае «отступления» Киева Москва «предъявит миру ею определённые новые морские границы в Чёрном море» и «де-факто легализует оккупацию Крыма», сообщает RT.
Турчинов отметил, что с новым проходом кораблей «нельзя медлить», и предложил принять в нём участие партнёрам Украины, представителям ОБСЕ и других международных организаций.
25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую границу, после чего были задержаны. Судом были арестованы все 24 военнослужащих.
В СБУ заявили, что офицеры выполняли «служебные задания».
Персона лидера Советского Союза Иосифа Сталина до сих пор вызывает споры и дискуссии в обществе. Одн...
Конечно, вулканы коварны и непредсказуемы, но они также могут подарить вам много приятно проведенных...
Настоящая жизнь - это то, что происходит, пока заряжается твой телефон.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.