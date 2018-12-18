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Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины о милитаризации Крыма

Вторник, 18 Декабря 2018 08:22
Генассамблея ООН приняла резолюцию Украины о милитаризации Крыма Фото из открытых источников

Президент Украины Петр Порошенко поприветствовал итоги голосования в Генассамблее (ГА) ООН по резолюции о милитаризации Крыма и Севастополя. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

 

«Сегодня сделан еще один важный шаг на пути к деоккупации Крыма. Резолюция показала однозначную оценку мирового сообщества продолжающемуся противоправному поведению Кремля», — заявил президент Украины.

 

По его словам, поддержка, выраженная в ООН, будет задокументирована в консолидированной претензии Киева к Москве, пишет РБК.

 

Ранее в ГА ООН одобрили предложенную Украиной резолюцию, в которой выражается озабоченность милитаризацией Крыма, Азовского моря и части Черного моря. Кроме того, в документе осуждается строительство Крымского моста, а сам полуостров в тексте назван «временно оккупированным». В резолюции также есть призыв освободить украинских моряков, задержанных российскими пограничниками в Керченском проливе 25 ноября. Документ поддержали 66 стран, против него выступили 19, еще 72 члена ООН не стали голосовать, а оставшиеся не явились на заседание.

 

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал поддержавших резолюцию группой, которая своими действиями поощряет «украинских подопечных на новые преступления и провокации».

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Волкова Алена Опубликовано в В мире   Теги Лента новостей Украины Крым
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