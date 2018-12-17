«Конопляный марш». Требования и реальные проблемы

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27 октября под стенами Кабмина прошел не первый уже за этот год внеплановый «конопляный марш свободы», собравший несколько сотен человек. В число основных требований участников марша входили медицинская легализация и легализация исследований марихуаны в научных целях. Также был поднят вопрос необходимости декриминализации личного употребления каннабиса и изменения принципов работы органов контроля и борьбы с наркотиками.

Такое событие оказалось вполне ожидаемым на волне недавних новостей из Канады, где личное и медицинское употребление конопли было полностью легализовано, и демонстрирует заинтересованность немалой части населения Украины в этом вопросе и диалоге вокруг него. Впрочем, за такой громкой темой незамеченной остаётся несколько более актуальная для наших реалий проблема, а именно, всё ещё имеющиеся сложности с выращиванием технических сортов этого растения, не имеющих наркотического потенциала.

Несмотря на относительную либерализацию законодательства в отношении выращивания сугубо технических сортов, например, отмену обязательной охраны, сложный процесс получения лицензии всё ещё мешает получать в необходимых количествах семена конопли и ценное волокно. На практике это означает, что мимо украинских аграриев проходит внушительный участок мирового рынка, готового платить как за сырье, так и за готовую продукцию, будь то высококачественное масло или результаты целлюлозного производства.

Действительно ли семена конопли смогут обеспечить аграрный сектор большой прибылью и не станет ли это очередной «кукурузной кампанией» в случае упрощения или даже полной отмены лицензирования? Не так давно у украинских фермеров уже был печальный, в целом, опыт с массовым выращиванием рапса на масло, вызвавшим нежелательное истощение плодородных земель и любые изменения в привычной схеме земледелия сейчас должны обязательно оцениваться на предмет различных рисков и реальных преимуществ.

Опыт немногочисленных пока фермеров, занимающихся выращиванием технических сортов конопли уже около шести лет, демонстрирует значительное превышение спроса на семена конопли и прочую продукцию над имеющимся сейчас предложением. При этом, речь идет не только о внешнем рынке, заинтересованном обычно в необработанном сырье, но и о внутренних потребностях, позволяющих наладить достаточно высокотехнологичное производство. Те же источники свидетельствуют и о достаточно щадящем отношении данной культуры к сельскохозяйственным землям, что можно назвать весомым дополнительным поводом к интенсификации её выращивания.

Что же именно может дать внутреннему рынку Украины повышение количества используемых под коноплеводство земель? Прежде всего, это семена конопли, используемые как в качестве самостоятельного пищевого продукта, так и в виде сырья для получения масла, применяемого в различных отраслях промышленности. Менее распространенное на данный момент направление текстильного использования конопли также начинает набирать обороты, о чем свидетельствует появление новых магазинов, торгующих исключительно текстилем из конопли. Это позволяет рассчитывать на то, что в скором времени рынок потребления продуктов коноплеводства буде сбалансирован, что, в свою очередь, повысит привлекательность выращивания этой культуры для аграриев.

В целом, мы сейчас имеем дело с относительно молодой отраслью сельского хозяйства, однако, её высокая перспективность позволяет заявлять, что именно в ней требуется срочные изменения законодательства.

Источник: https://psylabseeds.com