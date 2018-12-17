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РФ заняла 59-е место в рейтинге благополучия и экономического развития

Понедельник, 17 Декабря 2018 08:57
РФ заняла 59-е место в рейтинге благополучия и экономического развития Фото из открытых источников

Россия заняла 59-е место среди 152 стран в индексе благополучия и устойчивого экономического развития 2018 года (Sustainable Economic Development Assessment, SEDA), сообщает Лайф со ссылкой на исследование The Boston Consulting Group.

 

При этом РФ занимает 59-ю строчку в рейтинге с 2014 года. Эксперты отмечают, что Россия пока ещё отстаёт от топ-30 стран, за исключением показателя занятости, где она их превосходит.

 

— За последние десять лет Россия продвинулась вперёд по большинству измерений, особенно в области инфраструктуры и экономической стабильности, но в то же время понизились показатели по здравоохранению, и это повлияло на общий результат, — прокомментировал итоги исследования старший партнёр, председатель "The Boston Consulting Group Россия" Владислав Бутенко.

 

Лидером нынешнего рейтинга стала Норвегия, вторую строчку заняла Швейцария, на третьем месте расположилась Исландия. Также в топ-10 вошли Люксембург, Дания, Швеция, Сингапур, Финляндия, Австрия и Нидерланды.

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Волкова Алена Опубликовано в В мире   Теги рейтинг Россия
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