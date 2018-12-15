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Объединительный собор избрал главу новой "церкви" на Украине

Суббота, 15 Декабря 2018 19:05
Объединительный собор избрал главу новой &quot;церкви&quot; на Украине Фото из открытых источников

Предстоятелем "новой церкви" на Украине избран "митрополит" неканонической церковной структуры Епифаний Думенко. Предстоятеля "новой церкви на Украине" выбрали на "объединительном соборе" в Киеве, который проходил за закрытыми дверями, передает РИА Новости. При этом каноническая УПЦ заявила, что не собирается участвовать в мероприятии.

 

По завершении "собора" избранный глава "новой церкви" вышел на сцену на Софийской площади. Его представил как главу "новой церкви" президент Украины Петр Порошенко.

 

"Разрешите представить новоизбранного предстоятеля митрополита Киевского Епифания. Ему выпадет миссия вместе с украинским президентом поехать в Константинополь в начале января и получить томос", - сказал Порошенко со сцены на Софийской площади, выступление транслировал телеканал "Прямой".

 

По его словам, этот день "войдет в историю" как день создания автокефальной поместной украинской церкви.

 

Власти в Киеве и неканоническая церковная структура на Украине рассчитывают до конца года получить томос об автокефалии от Константинополя, однако его может получить только предстоятель "объединенной" церкви.

 

Из-за решения Константинополя начать предоставление автокефалии неканонической церковной структуре на Украине Синод Русской православной церкви 15 октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. В РПЦ также назвали этот шаг Константинопольского патриархата "расколом". Синод РПЦ посчитал политически мотивированной отмену Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского Патриархата. Митрополит Иларион выразил мнение, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. В РПЦ ожидают, что константинопольский патриархат изменит решение дать автокефалию Украинской церкви, а до этого он будет находиться в расколе.

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Иванов Дмитрий Опубликовано в В мире  
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