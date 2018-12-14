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15 декабря в Москве православные выйдут в пикеты за единство верующих России и Украины

Пятница, 14 Декабря 2018 15:08
15 декабря в Москве православные выйдут в пикеты за единство верующих России и Украины Фото из открытых источников

15 декабря в 13.00 у памятника Тарасу Шевченко рядом с гостиницей «Украина» (Кутузовский проспект 2/1) состоится согласованный пикет «Одна вера, одна история, братья навсегда». В поддержку митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия и Священноначалия Украинской Православной Церкви.

 

20 участников движения «Сорок Сороков» выйдут с молитвой за единство православных России и Украины, выражая, тем самым, протест разъединительному собору на Украине, начатому по инициативе Петра Порошенко, Синода Константинополя и украинских раскольников.

 

Одиночные пикеты активистов движения «Сорок Сороков» будут рядом с посольством Украины; у Закладного камня монументу 300-летия воссоединения Украины с Россией рядом с Европейской площадью у Киевского вокзала; Памятника "Содружества"(Россия-Украина-Беларусь) на Украинском бульваре; памятника Лесе Украинке на Украинском бульваре.

 

Сегодня каноническая Церковь на Украине вступает в период исповедничества. Она находится под беспрецедентным давлением со стороны киевского режима. У священников проводят обыски, над храмами и лаврами нависла угроза захвата. Церковь мужественно стоит на камне веры и церковных канонов и сегодня нуждается в молитвенной поддержке.

 

Координатор Движения «Сорок Сороков» Андрей Кормухин призвал православное общество, обратить внимание на проблему: "Мы не можем остаться в стороне, когда на Украине творится беззаконие и гонения на наших братьев и по вере, и по истории. Президент Порошенко, в угоду своих президентских амбиций развязал провокацию в отношении Украинской Православной церкви, а Патриарх города Константинополь, которого давно не существует, Варфоломей, желая завладеть приходами на Украине, эту провокацию поддержал. Украиной правят гордыня и деньги. А вера и верующие подверглись репрессиям и гонениям. Порошенко открыл охоту на единственную каноническую Церковь на Украине. Мы не можем остаться в стороне, и вышли поддержать наших собратьев по вере и истории."

 

Организатором пикета является Движение «Сорок Сороков».

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Иванов Дмитрий Опубликовано в В мире   Теги Новости
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