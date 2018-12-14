Пятница 14 декабря 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

 

Вы здесь:  Главная» Все новости» В мире» Мария Бутина частично признала свою вину в суде США

Мария Бутина частично признала свою вину в суде США

Пятница, 14 Декабря 2018 09:21
Мария Бутина частично признала свою вину в суде США Фото из открытых источников

Россиянка Мария Бутина в четверг пошла на сделку со следствием: она признала, что участвовала в сговоре с целью совершения преступления против США. Другой пункт обвинения по подозрению в работе иностранным агентом сторона обвинения сняла.

 

Дата вынесения приговора по-прежнему неизвестна, поскольку до этого россиянка должна, согласно сделке, сотрудничать с властями США. Об этом пишет РИА Новости.

 

Пойдя на это, Бутина отказалась от полноценного судебного процесса с присяжными. Теперь все в руках судьи Тани Чуткан, которая заявила, что россиянке грозит до пяти лет тюрьмы или крупный штраф, а впоследствии – депортация на родину. Однако текст соглашения о признании вины говорит максимум о полугоде или штрафе до 9,5 тысячи долларов.

 

В здравом уме

 

Перед началом слушаний представители прокуратуры и обвинения не сторонились друг друга, как это было раньше, а общались. Пару раз представитель каждого лагеря подходил к столу другой стороны. В целом в атмосфере не чувствовалось напряжения. Адвокат Бутиной Роберт Дрисколл со смехом рассказывал что-то назначенному судом государственному защитнику. Представитель обвинения, широко улыбаясь, общался с сидящими на первой скамье.

 

Все в зале ожидали главного: признает ли Бутина вину и по какому именно пункту обвинения. О намерении заключить сделку стороны заявили ранее. Интригой было ее содержание.

 

Мария Бутина появилась в зале в тюремной одежде зеленого и белого цвета со стянутыми в длинную косу рыжими волосами. Она заняла место за столом по правую руку от своего адвоката Роберта Дрисколла.

 

Перед тем как задать Бутиной ключевой вопрос, судья прошлась по длинному списку вопросов, чтобы установить, осознает ли россиянка, на что она соглашается. После череды утвердительных ответов Чуткан обратилась к адвокату россиянки Дрисколлу.

 

"С 21 ноября госпожа Бутина находилась одиночной камере, и вы подавали ходатайство с просьбой вернуть ее на общий режим. Вы писали, что длительная изоляция и отсутствие общения сказываются на психологическом состоянии госпожи Бутиной. Ваше мнение изменилось?" - спросила она.

 

Адвокат вышел за кафедру с микрофоном перед столом Чуткан и пояснил, что с момента подачи ходатайства Марии разрешили прогулки вечером, а также пару встреч. Это, по его словам, помогло.

 

"На сегодня она в хорошем психическом состоянии", - заключил он.

 

Этот ответ удовлетворил судью.

 

Чуткан пояснила, что хочет убедиться в том, что Бутина идет на признание вины не из-за последствий изоляции.

 

Задав еще пару вопросов, Чуткан заключила: "Я нахожу, что госпожа Бутина в состоянии принимать решение о признании вины".

 

Признание без давления

 

Переходя к основной части, судья Таня Чуткан вызвала Бутину за кафедру. Подняв правую руку, обвиняемая произнесла короткую присягу.

 

Сделка со следствием предполагает, что обвиняемый, признав вину, отказывается от проведения длительного судебного процесса с участием присяжных, которые должны были бы делать вывод о виновности. Однако признание также означает, что сознавшийся теряет право на обжалование приговора, который остается на усмотрение судьи.

 

Судья получила от Бутиной утвердительный ответ на вопрос, осознает ли она это, и перечислила четыре случая, при которых Бутина будет иметь право обжаловать приговор: если судья назначит срок больше предусмотренного законом за это нарушение, если Бутина после признания вины заявит о неэффективности своих адвокатов, если возникнут новые свидетельства или доказательства по делу и если власти изменят меру наказания в законе после вынесения приговора.

 

В остальных случаях, как отметила Чуткан, Бутина будет не вправе обжаловать ее решение. Что касается пункта об эффективности адвокатов, то на протяжении слушаний россиянка не раз подтверждала, что довольна услугами своих адвокатов.

 

Убедившись, что Бутина осознает все это и понимает, что ее могут депортировать, а также в полной мере ознакомилась с тем, в чем ей предстоит сознаться, Чуткан задала главный вопрос: "Признаете ли вы, что с начала 2015 года и до начала 2018 года в Округе Колумбия вы вступали в сговор с рядом лиц с целью совершения преступления против Соединенных Штатов?"

 

"Да", - отчетливо ответила Бутина. К концу слушаний она еще раз подтвердила: "Виновна".

 

Несколько позже она сообщила, что дала этот ответ добровольно и без давления со стороны.

 

С июля этого года Бутина несколько месяцев провела в одиночной камере с запретом на любое общение и возможностью выходить только на пару часов ночью. Даже связь с семьей по телефону стала возможна далеко не сразу. Власти сначала объясняли это заботой о ее безопасности. Потом на некоторое время девушку перевели на общий режим, но в ноябре за некое нарушение снова вернули в одиночку.

 

С пятнадцати до пяти

 

По словам судьи, теперь Бутиной может грозить до пяти лет тюрьмы или штраф до 250 тысяч долларов. Ранее ей грозило в совокупности до 15 лет. После признания вины по одному из пунктов обвинения по остальным в рамках сделки снимаются.

 

Как сообщал ранее телеканал NBC News, по признанному Бутиной пункту реальный срок может составить до полугода тюрьмы, после чего Бутина должна быть депортирована в Россию. Эту версию подтвердил и адвокат Бутиной, который на заседании суда озвучил шесть месяцев как срок, оговоренный в сделке.

 

В тексте соглашения о признании вины, имеющемся в распоряжении РИА Новости, также говорится, что размер штрафа предлагается определить в пределах от 500 до 9500 долларов. Судья формально не обязан руководствоваться такими пожеланиями, однако нередко им следует.

 

Следующие слушания по делу состоятся 12 февраля, однако дата вынесения приговора пока не назначена.

 

Москва поддержит

 

МИД России пока не отреагировал на итоги слушаний, однако накануне выступил с заявлением, что поддержит любое решение Марии Бутиной, которое она примет для своего освобождения в США. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала происходящее "исключительно политическим давлением и шантажом".

 

По мнению члена комитета Госдумы по международным делам Антона Морозова, признание вины россиянки Марии Бутиной, несмотря на ее заявления, могло быть сделано под давлением.

 

"Возможно, это все-таки (признание Бутиной) сделано под давлением американских властей, и я уверен, что официальные лица России не причастны к тому, чтобы осуществлять какую-то противоправную деятельность на территории США или кем-то руководить в этом смысле", — сказал Морозов.

 

С версией о давлении согласен и председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

 

"Содержание в одиночной камере повлияло на ее решение. Ее сломали. В таких обстоятельствах сломаться может каждый. Даже здоровый мужик, а речь идёт о молодой, хрупкой женщине, которая была все это время в невыносимых условиях", - полагает он.

 

По словам партнера юридической фирмы Marks & Sokolov и бывшего сенатора штата Пенсильвания Брюса Маркса, Бутина частично признала вину, чтобы иметь возможность вернуться в Россию.

 

"(Бутина) признала вину в техническом нарушении закона об иностранных агентах, чтобы иметь возможность вернуться домой. К счастью, Россия решила не мстить американцам. Россию следует похвалить за эту сдержанность", — сказал Маркс.

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в В мире   Теги суд
Интернет и СМИ
Главное за сутки
Евросоюз отказался наказывать Россию за инцидент в Керченском проливе Евросоюз отказался наказывать Россию за инцидент в Керченском проливе Страны ЕС так и не договорились о введении новых санкций против России из-за конфликта на Азове. Усиления давления требовали восточные члены ЕС — Польша, Эстония и Литва, — однако в…
Мария Бутина частично признала свою вину в суде США Мария Бутина частично признала свою вину в суде США Россиянка Мария Бутина в четверг пошла на сделку со следствием: она признала, что участвовала в сговоре с целью совершения преступления против США. Другой пункт обвинения по подозрению в работе иностранным…
Кадыров назвал свое самое важное достижение на посту главы Чечни Кадыров назвал свое самое важное достижение на посту главы Чечни В республике больше нет блок-постов повсюду, военных в больницах, школах и других социальных объектах. Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что его главное достижение на посту руководителя республики — это обеспечение…
Читайте также
Bild сообщила об обнаружении удостоверения Штази на имя Путина Bild сообщила об обнаружении удостоверения Штази на имя Путина  Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допускает, что главе российского государства Владимиру Путину могло быть выдано удостоверение Министерства госбезопасности бывшего ГДР (Штази). "Наверное, эту информацию лучше получать у наших соответствующих служб,…
Бутина согласилась признать себя виновной Бутина согласилась признать себя виновной Задержанная в США россиянка Мария Бутина согласилась признать себя виновной по некоторым пунктам обвинения и сотрудничать со следствием. Об этом информирует ABC со ссылкой на соглашение со следствием. По данным…
Японцы назвали 2018 год "катастрофой" Японцы назвали 2018 год "катастрофой" Иероглиф, значение которого можно описать словами "катастрофа" и "бедствие", стал символом уходящего 2018-го года в Японии. По данным издания Japan Today, японцы выбрали иероглиф 災 (sai) в результате масштабного опроса,…
Тема дня
Действия России, которые больше всего бесят Америку Действия России, которые больше всего бесят Америку

Есть у правительства Соединенных Штатов одна удивительная привычка. Здесь очень строго относятся к т...

Фото
Окунитесь в красоту большого барьерного рифа Окунитесь в красоту большого барьерного рифа

Большой Барьерный Риф — пожалуй одна из самых известных природных достопримечательностей Австралии. ...

Опрос

Считаете ли вы США надежным партнером России на международной арене?

 

Анекдот дня

Лайфхак для женщин:

Если ты вдруг загрустила, то подойди к своему мужику и ласково спроси "Ничего рассказать мне не хочешь?"...

Еще »
Infox
24СМИ
Самые популярные материалы
Ученые узнали, как гекконы бегают по воде Ученые узнали, как гекконы бегают по воде
Госдеп США «подписался» под керченской провокацией Украины Госдеп США «подписался» под керченской провокацией Украины
Ученые обнаружили очередного тюленя с угрем в носу Ученые обнаружили очередного тюленя с угрем в носу
"Желтые жилеты" во Франции: что на самом деле скрывается за беспорядками? "Желтые жилеты" во Франции: что на самом деле скрывается за беспорядками?
Золото вместо доллара заставляет нервничать США Золото вместо доллара заставляет нервничать США
Последние комментарии
 

Мы в одноклассниках
 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.