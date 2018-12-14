Мария Бутина частично признала свою вину в суде США

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Россиянка Мария Бутина в четверг пошла на сделку со следствием: она признала, что участвовала в сговоре с целью совершения преступления против США. Другой пункт обвинения по подозрению в работе иностранным агентом сторона обвинения сняла.

Дата вынесения приговора по-прежнему неизвестна, поскольку до этого россиянка должна, согласно сделке, сотрудничать с властями США. Об этом пишет РИА Новости.

Пойдя на это, Бутина отказалась от полноценного судебного процесса с присяжными. Теперь все в руках судьи Тани Чуткан, которая заявила, что россиянке грозит до пяти лет тюрьмы или крупный штраф, а впоследствии – депортация на родину. Однако текст соглашения о признании вины говорит максимум о полугоде или штрафе до 9,5 тысячи долларов.

В здравом уме

Перед началом слушаний представители прокуратуры и обвинения не сторонились друг друга, как это было раньше, а общались. Пару раз представитель каждого лагеря подходил к столу другой стороны. В целом в атмосфере не чувствовалось напряжения. Адвокат Бутиной Роберт Дрисколл со смехом рассказывал что-то назначенному судом государственному защитнику. Представитель обвинения, широко улыбаясь, общался с сидящими на первой скамье.

Все в зале ожидали главного: признает ли Бутина вину и по какому именно пункту обвинения. О намерении заключить сделку стороны заявили ранее. Интригой было ее содержание.

Мария Бутина появилась в зале в тюремной одежде зеленого и белого цвета со стянутыми в длинную косу рыжими волосами. Она заняла место за столом по правую руку от своего адвоката Роберта Дрисколла.

Перед тем как задать Бутиной ключевой вопрос, судья прошлась по длинному списку вопросов, чтобы установить, осознает ли россиянка, на что она соглашается. После череды утвердительных ответов Чуткан обратилась к адвокату россиянки Дрисколлу.

"С 21 ноября госпожа Бутина находилась одиночной камере, и вы подавали ходатайство с просьбой вернуть ее на общий режим. Вы писали, что длительная изоляция и отсутствие общения сказываются на психологическом состоянии госпожи Бутиной. Ваше мнение изменилось?" - спросила она.

Адвокат вышел за кафедру с микрофоном перед столом Чуткан и пояснил, что с момента подачи ходатайства Марии разрешили прогулки вечером, а также пару встреч. Это, по его словам, помогло.

"На сегодня она в хорошем психическом состоянии", - заключил он.

Этот ответ удовлетворил судью.

Чуткан пояснила, что хочет убедиться в том, что Бутина идет на признание вины не из-за последствий изоляции.

Задав еще пару вопросов, Чуткан заключила: "Я нахожу, что госпожа Бутина в состоянии принимать решение о признании вины".

Признание без давления

Переходя к основной части, судья Таня Чуткан вызвала Бутину за кафедру. Подняв правую руку, обвиняемая произнесла короткую присягу.

Сделка со следствием предполагает, что обвиняемый, признав вину, отказывается от проведения длительного судебного процесса с участием присяжных, которые должны были бы делать вывод о виновности. Однако признание также означает, что сознавшийся теряет право на обжалование приговора, который остается на усмотрение судьи.

Судья получила от Бутиной утвердительный ответ на вопрос, осознает ли она это, и перечислила четыре случая, при которых Бутина будет иметь право обжаловать приговор: если судья назначит срок больше предусмотренного законом за это нарушение, если Бутина после признания вины заявит о неэффективности своих адвокатов, если возникнут новые свидетельства или доказательства по делу и если власти изменят меру наказания в законе после вынесения приговора.

В остальных случаях, как отметила Чуткан, Бутина будет не вправе обжаловать ее решение. Что касается пункта об эффективности адвокатов, то на протяжении слушаний россиянка не раз подтверждала, что довольна услугами своих адвокатов.

Убедившись, что Бутина осознает все это и понимает, что ее могут депортировать, а также в полной мере ознакомилась с тем, в чем ей предстоит сознаться, Чуткан задала главный вопрос: "Признаете ли вы, что с начала 2015 года и до начала 2018 года в Округе Колумбия вы вступали в сговор с рядом лиц с целью совершения преступления против Соединенных Штатов?"

"Да", - отчетливо ответила Бутина. К концу слушаний она еще раз подтвердила: "Виновна".

Несколько позже она сообщила, что дала этот ответ добровольно и без давления со стороны.

С июля этого года Бутина несколько месяцев провела в одиночной камере с запретом на любое общение и возможностью выходить только на пару часов ночью. Даже связь с семьей по телефону стала возможна далеко не сразу. Власти сначала объясняли это заботой о ее безопасности. Потом на некоторое время девушку перевели на общий режим, но в ноябре за некое нарушение снова вернули в одиночку.

С пятнадцати до пяти

По словам судьи, теперь Бутиной может грозить до пяти лет тюрьмы или штраф до 250 тысяч долларов. Ранее ей грозило в совокупности до 15 лет. После признания вины по одному из пунктов обвинения по остальным в рамках сделки снимаются.

Как сообщал ранее телеканал NBC News, по признанному Бутиной пункту реальный срок может составить до полугода тюрьмы, после чего Бутина должна быть депортирована в Россию. Эту версию подтвердил и адвокат Бутиной, который на заседании суда озвучил шесть месяцев как срок, оговоренный в сделке.

В тексте соглашения о признании вины, имеющемся в распоряжении РИА Новости, также говорится, что размер штрафа предлагается определить в пределах от 500 до 9500 долларов. Судья формально не обязан руководствоваться такими пожеланиями, однако нередко им следует.

Следующие слушания по делу состоятся 12 февраля, однако дата вынесения приговора пока не назначена.

Москва поддержит

МИД России пока не отреагировал на итоги слушаний, однако накануне выступил с заявлением, что поддержит любое решение Марии Бутиной, которое она примет для своего освобождения в США. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала происходящее "исключительно политическим давлением и шантажом".

По мнению члена комитета Госдумы по международным делам Антона Морозова, признание вины россиянки Марии Бутиной, несмотря на ее заявления, могло быть сделано под давлением.

"Возможно, это все-таки (признание Бутиной) сделано под давлением американских властей, и я уверен, что официальные лица России не причастны к тому, чтобы осуществлять какую-то противоправную деятельность на территории США или кем-то руководить в этом смысле", — сказал Морозов.

С версией о давлении согласен и председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Содержание в одиночной камере повлияло на ее решение. Ее сломали. В таких обстоятельствах сломаться может каждый. Даже здоровый мужик, а речь идёт о молодой, хрупкой женщине, которая была все это время в невыносимых условиях", - полагает он.

По словам партнера юридической фирмы Marks & Sokolov и бывшего сенатора штата Пенсильвания Брюса Маркса, Бутина частично признала вину, чтобы иметь возможность вернуться в Россию.

"(Бутина) признала вину в техническом нарушении закона об иностранных агентах, чтобы иметь возможность вернуться домой. К счастью, Россия решила не мстить американцам. Россию следует похвалить за эту сдержанность", — сказал Маркс.