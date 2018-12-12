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Цена европейского газа для Украины установила рекорд

Среда, 12 Декабря 2018 08:41
Цена европейского газа для Украины установила рекорд Фото из открытых источников

Средняя цена импортного природного газа для Украины в ноябре 2018 года составила 9471,92 гривны, или около $340, за 1 тыс. кубометров.

 

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Министерство экономического развития и торговли Украины.

 

Как указали в ведомстве, ссылаясь на данные Государственной фискальной службы, в октябре средняя цена импортного газа составляла $323,44 за 1 тыс. кубов. Об этом пишет RT.

 

«Государственная фискальная служба Украины рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 30 ноября 2018 года, которая составляет 9471,93 гривны, или $339,21, за 1 тысячу кубометров», — указывается в сообщении.

 

В сентябре экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с НСН отреагировал на заявления нынешнего члена украинского парламента Сергея Таруты о «колоссальных запасах газа» в стране.

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Волкова Алена Опубликовано в В мире   Теги энергетика
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