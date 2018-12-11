Bild сообщила об обнаружении удостоверения Штази на имя Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допускает, что главе российского государства Владимиру Путину могло быть выдано удостоверение Министерства госбезопасности бывшего ГДР (Штази).
"Наверное, эту информацию лучше получать у наших соответствующих служб, точнее даже в СВР", - сказал Песков на просьбу журналистов прокомментировать публикацию в газете Bild.
В ней говорилось, что в архивах бывшего районного управления Штази в Дрездене было обнаружено удостоверение, выданное на имя майора В.Путина, которое продлевалось вплоть до 1989 года, сообщает Интерфакс.
Вместе с тем Песков отметил, что "в то время - во времена СССР - КГБ и Штази были партнерскими службами, поэтому, наверное, нельзя исключать и такого обмена удостоверениями".
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