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Задержанная в США россиянка Мария Бутина согласилась признать себя виновной по некоторым пунктам обвинения и сотрудничать со следствием. Об этом информирует ABC со ссылкой на соглашение со следствием.

По данным телеканала, Бутина подписала соглашение 8 декабря.

В документе говорится, что обвинение предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, однако в результате сделки со следствием Бутину могут приговорить к меньшему сроку.

Отмечается, что это будет зависеть от «уровня её сотрудничества». Также утверждается, что Бутина, «вероятно, будет депортирована в Россию».

Защита Бутиной и представители прокуратуры отказались от комментариев, пишет RT.

Ранее защита Бутиной и прокуратура подали совместный запрос на проведение слушаний по сделке россиянки со следствием. Суд назначил слушания на 12 декабря.

Бутина была задержана в США в июле по подозрению «в работе на Россию в качестве агента».