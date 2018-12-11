Задержанная в США россиянка Мария Бутина согласилась признать себя виновной по некоторым пунктам обвинения и сотрудничать со следствием. Об этом информирует ABC со ссылкой на соглашение со следствием.
По данным телеканала, Бутина подписала соглашение 8 декабря.
В документе говорится, что обвинение предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, однако в результате сделки со следствием Бутину могут приговорить к меньшему сроку.
Отмечается, что это будет зависеть от «уровня её сотрудничества». Также утверждается, что Бутина, «вероятно, будет депортирована в Россию».
Защита Бутиной и представители прокуратуры отказались от комментариев, пишет RT.
Ранее защита Бутиной и прокуратура подали совместный запрос на проведение слушаний по сделке россиянки со следствием. Суд назначил слушания на 12 декабря.
Бутина была задержана в США в июле по подозрению «в работе на Россию в качестве агента».
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