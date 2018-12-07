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Трамп решил назначить Нойерт постпредом США при ООН

Пятница, 07 Декабря 2018 07:23
Трамп решил назначить Нойерт постпредом США при ООН Фото из открытых источников

Президент США Дональд Трамп выбрал кандидатуру представителя Госдепа Хизер Нойерт на пост постпреда США при ООН.

 

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

 

По данным Fox News, о своём выборе президент США официально объявит в пятницу, 7 декабря. Ранее сам Трамп заявлял, что примет решение по кандидатуре постпреда к концу года, напоминает ТАСС.

 

Напомним, занимавшая этот пост Никки Хейли ранее заявила о своей отставке. Дипломат считает, что на этом месте её должны сменить новые люди. СМИ сообщали, что Трамп рассматривает кандидатуру Нойерт на должность постпреда.

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Волкова Алена Опубликовано в В мире   Теги ООН
 

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