Трамп решил назначить Нойерт постпредом США при ООН

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Президент США Дональд Трамп выбрал кандидатуру представителя Госдепа Хизер Нойерт на пост постпреда США при ООН.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По данным Fox News, о своём выборе президент США официально объявит в пятницу, 7 декабря. Ранее сам Трамп заявлял, что примет решение по кандидатуре постпреда к концу года, напоминает ТАСС.

Напомним, занимавшая этот пост Никки Хейли ранее заявила о своей отставке. Дипломат считает, что на этом месте её должны сменить новые люди. СМИ сообщали, что Трамп рассматривает кандидатуру Нойерт на должность постпреда.