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США выдвинули России ультиматум по ДРСМД

Среда, 05 Декабря 2018 08:40
США выдвинули России ультиматум по ДРСМД Фото из открытых источников

США приостановят свои обязательства по договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), если Россия в течение 60 дней не вернется к его исполнению, заявил во вторник госсекретарь США Майк Помпео.

 

Об этом пишет Интерфакс.

 

"США объявляют о том, что РФ нарушила положения (ДРСМД - ИФ), и остановят выполнение своих обязательств по Договору, если Россия в течение 60 дней не вернется к его полному исполнению", - сказал Помпео на пресс-конференции НАТО в Брюсселе. "В последующие 60 дней у них (у России - ИФ) есть все шансы сделать это. И мы будем приветствовать это... В течение 60 дней мы все еще не будем производить или размещать никакие системы (не соответствующие ДРСМД - ред.). Посмотрим, что произойдет за эти 60 дней", - заявил госсекретарь США.

 

Позиция НАТО

 

В своем заявлении, выпущенном во вторник, НАТО поддержало позицию США. "Союзники пришли к выводу, что Россия разработала и приняла на вооружение ракетную систему 9M729, которая нарушает ДРСМД и представляет существенные риски для евроатлантической безопасности", - говорится в документе.

 

"Мы призываем Россию в срочном порядке вернуться к полному и достоверному соблюдению (ДРСМД - ИФ). Теперь вопрос сохранения договора зависит от России", - также говорится в нем.

 

Согласно заявлению, альянс и США в течение последних пяти лет неоднократно доводили до России свою обеспокоенность в связи с ситуацией вокруг ДРСМД. Однако, по версии альянса, Россия только признала факт наличия 9M729, но не предоставляла информацию о ней.

 

При этом в альянсе заявили, что США со своей стороны полностью соблюдают ДРСМД, а одностороннее соблюдение этого договора неприемлемо.

 

"Мы сожалеем, что ДРСМД, скорее всего, прекратит свое существование", - сказал генсек альянса Йенс Столтенберг. "У России есть последний шанс показать, что они соблюдают положения Договора", - подчеркнул он.

 

"Россия знает наши опасения. Раньше они отрицали само существование этой (ракетной - ИФ) системы, а сейчас они объявляют, что она не нарушает ДРСМД. Это не вопрос, сколько встреч у нас будет - Россия знает нашу позицию", - сказал генсек.

 

"Мы должны готовиться к миру без этого Договора", - добавил он.

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Волкова Алена Опубликовано в В мире   Теги ракета
 

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