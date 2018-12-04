Едущих в РФ украинцев начали разворачивать на границе

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Российские пограничники в течение последних дней не пустили на территорию РФ несколько десятков граждан Украины. Об этом в эфире телеканала UA TV заявил глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал, видео смотрите ниже на странице.

Цигикал указал, что заявления российских властей о том, что Москва не будет предпринимать зеркальных мер в ответ на запрет въезжать на территорию Украины российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет, являются фейком, пишет Лента.ру.

По его словам, после введения Киевом ограничений Россия начала возвращать украинцев на территорию Украины без объяснения причин. «Это были группы до 40-50 человек, которые не могли проехать. Им не давали никаких документов о возврате», — уточнил он, добавив, что украинские пограничники, не пропуская россиян в страну, составляют протокол. «Если мы возвращаем человека, мы составляем определенный протокол, делаем отметку, что этот человек возвращается, даем его на руки. Здесь никакого правового поля у них нет. Без объяснения возвращают наших граждан», — сказал Цигикал.

«В основном это мужчины. Сегодня [3 декабря] с утра было не пропущено около 40 человек — и [среди них] только одна женщина, остальные — мужчины», — уточнил глава Госпогранслужбы, посоветовав украинцам ограничить поездки в Россию.

Также Цигикал рассказал, что за время усиленного контроля российско-украинской границы после введения военного положения в десяти областях Украины пограничники не пропустили в страну 600 граждан России. При этом он указал, что значительную часть россиян на Украину все-таки пропускают. «Граждан, которые едут с дипломатическими паспортами, (...) к заболевшим родственникам, на проведение каких-то соревнований или культурных мероприятий — если есть приглашение, этих людей, даже [в возрасте] от 16 до 60 [лет] мы пропускаем», — подчеркнул он.

«Посещение гражданами России [Украины] с введением военного положения в стране уменьшилось где-то в три раза. Если ранее въезжали в Украину около 5 тысяч граждан Российской Федерации [в день], то сегодня мы пропускаем 1300 за сутки», — заявил он. Цигикал подчеркнул, что украинские пограничники работают четко в рамках законодательства.

«Люди, которых мы не пропускаем, — это, как правило, люди, которые не могут объяснить цель своего приезда в Украину. Либо это люди, по которым уже есть запреты [на въезд], возможно, они ранее посещали Крым... Либо это люди, которые уже имеют просроченные сроки пребывания на территории Украины — 90 плюс 90 [дней]. Они не могут находиться [на территории Украины] в этом году, но с начала следующего года они могут по новой приезжать к нам», — уточнил глава украинской Госпогранслужбы.

Цигикал подтвердил, что иногда на территорию Украины не пропускают и россиянок. «Мы понимаем, что женщина тоже может быть завербована, может нести угрозу. Существует такое понятие, как контроль второй линии, — мы осуществляем опрос. Если мы видим, что есть какая-то информация о женщине, если она не может пояснить, с какой целью [на Украину] едет, то [мы] не пропускаем. Как правило, это единицы», — объяснил он.

Ограничения на въезд на территорию Украины российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет были введены 30 ноября. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сказала, что Москва не будет принимать зеркальных мер.

За несколько дней до этого в ряде регионов Украины, граничащих с Россией и Приднестровьем (Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Донецкой и Запорожской областях, а также во внутренних водах Азовско-Керченской акватории) было введено военное положение. Согласно подписанному президентом Украины Петром Порошенко, положение будет действовать в течение 30 суток — с 26 ноября по 26 декабря.

Причиной введения военного положения послужил произошедший 25 ноября инцидент в Керченском проливе. Пограничное управление ФСБ России задержало три корабля Военно-морских сил Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование.