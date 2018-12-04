Вторник 04 декабря 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

 

Вы здесь:  Главная» Все новости» В мире» Едущих в РФ украинцев начали разворачивать на границе

Едущих в РФ украинцев начали разворачивать на границе

Вторник, 04 Декабря 2018 16:24
Едущих в РФ украинцев начали разворачивать на границе Фото из открытых источников

Российские пограничники в течение последних дней не пустили на территорию РФ несколько десятков граждан Украины. Об этом в эфире телеканала UA TV заявил глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал, видео смотрите ниже на странице.

 

Цигикал указал, что заявления российских властей о том, что Москва не будет предпринимать зеркальных мер в ответ на запрет въезжать на территорию Украины российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет, являются фейком, пишет Лента.ру.

 

По его словам, после введения Киевом ограничений Россия начала возвращать украинцев на территорию Украины без объяснения причин. «Это были группы до 40-50 человек, которые не могли проехать. Им не давали никаких документов о возврате», — уточнил он, добавив, что украинские пограничники, не пропуская россиян в страну, составляют протокол. «Если мы возвращаем человека, мы составляем определенный протокол, делаем отметку, что этот человек возвращается, даем его на руки. Здесь никакого правового поля у них нет. Без объяснения возвращают наших граждан», — сказал Цигикал.

 

«В основном это мужчины. Сегодня [3 декабря] с утра было не пропущено около 40 человек — и [среди них] только одна женщина, остальные — мужчины», — уточнил глава Госпогранслужбы, посоветовав украинцам ограничить поездки в Россию.

 

Также Цигикал рассказал, что за время усиленного контроля российско-украинской границы после введения военного положения в десяти областях Украины пограничники не пропустили в страну 600 граждан России. При этом он указал, что значительную часть россиян на Украину все-таки пропускают. «Граждан, которые едут с дипломатическими паспортами, (...) к заболевшим родственникам, на проведение каких-то соревнований или культурных мероприятий — если есть приглашение, этих людей, даже [в возрасте] от 16 до 60 [лет] мы пропускаем», — подчеркнул он.

 

«Посещение гражданами России [Украины] с введением военного положения в стране уменьшилось где-то в три раза. Если ранее въезжали в Украину около 5 тысяч граждан Российской Федерации [в день], то сегодня мы пропускаем 1300 за сутки», — заявил он. Цигикал подчеркнул, что украинские пограничники работают четко в рамках законодательства.

 

«Люди, которых мы не пропускаем, — это, как правило, люди, которые не могут объяснить цель своего приезда в Украину. Либо это люди, по которым уже есть запреты [на въезд], возможно, они ранее посещали Крым... Либо это люди, которые уже имеют просроченные сроки пребывания на территории Украины — 90 плюс 90 [дней]. Они не могут находиться [на территории Украины] в этом году, но с начала следующего года они могут по новой приезжать к нам», — уточнил глава украинской Госпогранслужбы.

 

Цигикал подтвердил, что иногда на территорию Украины не пропускают и россиянок. «Мы понимаем, что женщина тоже может быть завербована, может нести угрозу. Существует такое понятие, как контроль второй линии, — мы осуществляем опрос. Если мы видим, что есть какая-то информация о женщине, если она не может пояснить, с какой целью [на Украину] едет, то [мы] не пропускаем. Как правило, это единицы», — объяснил он.

 

Ограничения на въезд на территорию Украины российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет были введены 30 ноября. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сказала, что Москва не будет принимать зеркальных мер.

 

За несколько дней до этого в ряде регионов Украины, граничащих с Россией и Приднестровьем (Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Донецкой и Запорожской областях, а также во внутренних водах Азовско-Керченской акватории) было введено военное положение. Согласно подписанному президентом Украины Петром Порошенко, положение будет действовать в течение 30 суток — с 26 ноября по 26 декабря.

 

Причиной введения военного положения послужил произошедший 25 ноября инцидент в Керченском проливе. Пограничное управление ФСБ России задержало три корабля Военно-морских сил Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование.

Яндекс.Дзен

Украина ограничила въезд на свою территорию для россиян мужского пола

Волкова Алена Опубликовано в В мире   Теги Россия Лента новостей Украины
 

Главное за сутки
Едущих в РФ украинцев начали разворачивать на границе Едущих в РФ украинцев начали разворачивать на границе Российские пограничники в течение последних дней не пустили на территорию РФ несколько десятков граждан Украины. Об этом в эфире телеканала UA TV заявил глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал,…
Правительство Франции официально вводит мораторий на цены на топливо на 6 месяцев Правительство Франции официально вводит мораторий на цены на топливо на 6 месяцев Власти Франции официально вводят мораторий на рост цен на бензин и дизельное топливо на шесть месяцев, сообщает ТАСС. Об этом объявил во вторник премьер-министр страны Эдуар Филипп, выступая в Матиньонском…
Пушков рассказал, к чему приведет отправка кораблей НАТО в Черное море Пушков рассказал, к чему приведет отправка кораблей НАТО в Черное море Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление американского сенатора Джона Баррассо, предложившего отправить корабли НАТО и США в Чёрное море. «Призыв сенатора США Джона Баррассо направить…
Читайте также
США будут доминировать над Китаем в торговой войне США будут доминировать над Китаем в торговой войне Торговая война между Соединенными Штатами Америки и Китайской Народной Республикой будет лишь усиливаться в обозримом будущем — пишет аналитическое агентство Bloomberg, ссылающееся на экспертов инвестиционного банка Goldman Sachs. Аналитики уверены,…
Трамп решил разобраться в инциденте в Керченском проливе Трамп решил разобраться в инциденте в Керченском проливе Президент США заявил о намерении разобраться, что произошло у Керченского пролива. Президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос о встрече с российским лидером Владимиром Путиным на саммите "Большой двадцатки" он…
Умер сорок первый американский президент Джордж Буш-старший Умер сорок первый американский президент Джордж Буш-старший Джордж Буш-старший был благороднейшим человеком и лучшим отцом, заявил его сын и 43-й президент США Джордж Буш-младший. Сорок первый американский президент Джордж Буш-старший на 95 году жизни скончался в ночь…
Тема дня
О несуществующих победах Трампа и реальных достижениях Путина на саммите G20 О несуществующих победах Трампа и реальных достижениях Путина на саммите G20

Раз Трамп отказался встречаться с Путиным на саммите «Большой двадцатки», значит, это мероприятие бы...

Фото
Каньон Антилопы - радуга, которая поселилась на земле Каньон Антилопы - радуга, которая поселилась на земле

Каньон Антилопы в Аризоне, США, расположенный на территории индейского племени Навахо - это самый фо...

Интернет и СМИ
Опрос

Вы довольны своей работой?

 

Анекдот дня

- Милый, что тебе привезти из Италии? 

- Эффeктивнoe cpeдcтвo oт тoгo, чтo ты пpивeзлa мнe из Typции...

Еще »

Infox
24СМИ
Giraff
 

Самые популярные материалы
Нервная реакция Порошенко: после слов Путина он подавился младенцами Нервная реакция Порошенко: после слов Путина он подавился младенцами
Оборонная инициатива России и хитрость ее реализации Оборонная инициатива России и хитрость ее реализации
Вся горькая правда про "толерантную" Европу Вся горькая правда про "толерантную" Европу
По испытанному сценарию – топ-5 американских провокаций на море По испытанному сценарию – топ-5 американских провокаций на море
Английские археологи заявляют, что нашли Атлантиду Английские археологи заявляют, что нашли Атлантиду
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.