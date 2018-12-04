Правительство Франции официально вводит мораторий на цены на топливо на 6 месяцев

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Власти Франции официально вводят мораторий на рост цен на бензин и дизельное топливо на шесть месяцев, сообщает ТАСС.

Об этом объявил во вторник премьер-министр страны Эдуар Филипп, выступая в Матиньонском дворце.

Ввести мораторий на тарифы АЗС было одним из требований участников движения "желтые жилеты". "Никакие налоги не стоят единства общества", - сказал Филипп. "Я услышал гнев французов".