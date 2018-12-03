Катар приостановит свое членство в ОПЕК в январе 2019 года

Фото из открытых источников

Организация стран экспортеров нефти лишится одного из своих ключевых членов — о намерении выйти из состава ОПЕК объявил Катар. Министр Катара по делам энергетики, Саад бен Шрида аль-Кааби, заявил, что Доха прекратит членство в ОПЕК с первого января 2019-го года.

Катар, по словам министра по делам энергетики, планирует сконцентрироваться на добыче природного газа и производстве сжиженного "голубого" топлива.

"Мы приняли решение выйти из ОПЕК после того, как провели масштабный анализ возможностей по укреплению наших позиций на мировом рынке энергоносителей. Прекращение членства в ОПЕК — очень важный шаг как с технической, так и со стратегической стороны, однако в этом решении нет политической мотивации", — передает слова аль-Кааби информагентство Reuters.

После того, как стало известно о скором выходе Катара из ОПЕК, стоимость нефти на основных биржах мира стремительно снизилась, плюс, в некоторой степени снизился курс российского рубля по отношению к доллару.

ОПЕК контролирует шестьдесят с лишним процентов мировых запасов нефти, а также сорок пять процентов от всей нефтедобычи и пятьдесят процентов от экспорта нефти.