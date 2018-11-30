Вячеслав Моше Кантор вручил канцлеру Австрии Себастьяну Курцу «Иерусалимский компас»

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Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор вручил канцлеру Австрии Себастьяну Курцу награду «Иерусалимский компас» за его преданность делу борьбы с антисемитизмом и обеспечения еврейской безопасности.

Награждение состоялось в рамках международной конференции по борьбе с антисемитизмом, организованной в Вене канцлером совместно с Европейским еврейским конгрессом.

«Антисемитизм и антисионизм становятся размытыми понятиями, но они представляют собой две стороны одной медали, - сказал в своей вступительной речи канцлер Курц. – Как австрийцы мы должны быть честны, глядя на своё прошлое, поскольку Австрия была не только жертвой, но и преступником. Но мы также обязаны смотреть вперёд в будущее. Мы не можем отменить историю, но можем дать ей справедливую оценку».

«Канцлер Курц не отвернулся от исторической правды и оказался принципиальным, дальновидным человеком, истинным другом еврейского народа», – подчеркнул Вячеслав Моше Кантор в ходе вручения награды.

Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) учрежден в 1986 году и является единственным представительским органом еврейских общин всей Европы. ЕЕК (https://eurojewcong.org/who-we-are/moshe-kantor-ejc-president/) работает с национальными правительствами, институтами Европейского Союза и Советом Европы. Штаб-квартира ЕЕК расположена в Брюсселе. ЕЕК объединяет и координирует работу более 40 национальных еврейских общин в Европе, насчитывающих более двух миллионов евреев. С июня 2007 года Президентом Европейского еврейского конгресса является Вячеслав Моше Кантор. Он был переизбран на этот пост в 2008, 2012 и 2016 году на четырёхлетний срок.