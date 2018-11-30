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Вячеслав Моше Кантор вручил канцлеру Австрии Себастьяну Курцу «Иерусалимский компас»

Пятница, 30 Ноября 2018 09:10
Вячеслав Моше Кантор вручил канцлеру Австрии Себастьяну Курцу «Иерусалимский компас» Фото из открытых источников

Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) Вячеслав Моше Кантор вручил канцлеру Австрии Себастьяну Курцу награду «Иерусалимский компас» за его преданность делу борьбы с антисемитизмом и обеспечения еврейской безопасности. 

 

Награждение состоялось в рамках международной конференции по борьбе с антисемитизмом, организованной в Вене канцлером совместно с Европейским еврейским конгрессом.

 

«Антисемитизм и антисионизм становятся размытыми понятиями, но они представляют собой две стороны одной медали, - сказал в своей вступительной речи канцлер Курц. – Как австрийцы мы должны быть честны, глядя на своё прошлое, поскольку Австрия была не только жертвой, но и преступником. Но мы также обязаны смотреть вперёд в будущее. Мы не можем отменить историю, но можем дать ей справедливую оценку».

 

«Канцлер Курц не отвернулся от исторической правды и оказался принципиальным, дальновидным человеком, истинным другом еврейского народа», – подчеркнул Вячеслав Моше Кантор в ходе вручения награды. 

 

Европейский еврейский конгресс (ЕЕК) учрежден в 1986 году и является единственным представительским органом еврейских общин всей Европы. ЕЕК (https://eurojewcong.org/who-we-are/moshe-kantor-ejc-president/) работает с национальными правительствами, институтами Европейского Союза и Советом Европы. Штаб-квартира ЕЕК расположена в Брюсселе. ЕЕК объединяет и координирует работу более 40 национальных еврейских общин в Европе, насчитывающих более двух миллионов евреев. С июня 2007 года Президентом Европейского еврейского конгресса является Вячеслав Моше Кантор. Он был переизбран на этот пост в 2008, 2012 и 2016 году на четырёхлетний срок.

 

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Волкова Алена Опубликовано в В мире   Теги Подарок
 

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