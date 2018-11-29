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В ФРГ идет следствие из-за оказавшихся в Крыму турбин Siemens

Четверг, 29 Ноября 2018 17:20
В ФРГ идет следствие из-за оказавшихся в Крыму турбин Siemens Фото из открытых источников

Прокуратура Гамбурга ведет расследование в отношении трех сотрудников Siemens, которые, по предположению надзорного ведомства, могут иметь отношение к поставкам газовых турбин в Россию, которые в итоге оказались в Крыму.

 

Об этом сообщило в четверг издание Spiegel online со ссылкой на представителя инстанции.

 

Следствие ведется с мая текущего года, подозреваемые - три гражданина ФРГ, которые являются сотрудниками представительства концерна в Санкт-Петербурге, говорится в статье. Других подробностей не приводится, пишет ТАСС.

 

Скандал вокруг поставок турбин в Крым разгорелся в начале июля прошлого года. Тогда СМИ сообщили, что в Крыму находятся газовые турбины, произведенные Siemens, что противоречит санкциям Евросоюза.

 

В декабре 2017 года Арбитраж Москвы отказал Siemens и его совместному предприятию в признании недействительной сделки по поставкам четырех газотурбинных установок в адрес заказчика - "Технопромэкспорта" - и возврате данного имущества. В Арбитражном суде Москвы рассматривалось два иска к структурам Ростеха (ОАО и ООО "Технопромэкспорт").

 

Первый иск подал Siemens, истцом по второму делу выступало предприятие "Сименс технологии газовых турбин". Арбитраж вынес решение об отказе в удовлетворении обоих исков, в апелляционной инстанции оспорить решение концерну и его "дочке" не удалось.

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Волкова Алена Опубликовано в В мире   Теги Siemens Крым
 

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