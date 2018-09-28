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The Telegraph сообщила о третьем подозреваемом в отравлении Скрипалей

Пятница, 28 Сентября 2018 08:25
The Telegraph сообщила о третьем подозреваемом в отравлении Скрипалей Фото из открытых источников

Британские спецслужбы и контртеррористическое подразделение полиции установили личность третьего подозреваемого, якобы причастного к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

 

Об этом сообщает The Daily Telegraph.

 

По данным издания, третий подозреваемый якобы является сотрудником ГРУ, который мог выполнять «разведывательную миссию», чтобы помочь спланировать отравление Скрипалей.

 

Газета при этом не приводит имени нового предполагаемого фигуранта инцидента в Солсбери, пишет RT.

 

Ранее СМИ сообщили о двух новых подозреваемых по делу Скрипалей. По словам источников, сотрудники британских спецслужб предполагают, что ещё двумя «подозреваемыми» могли быть медик и сотрудник посольства.

 

5 сентября британская прокуратура назвала имена двоих подозреваемых по инциденту в Солсбери. По данным британских властей, это граждане России Александр Петров и Руслан Боширов. Скотленд-Ярд опубликовал их фотографии, сделанные в аэропорту Гэтвик в тот момент, когда они прилетели в страну. 

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Волкова Алена Опубликовано в В мире   Теги отравление Скрипаля
 
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