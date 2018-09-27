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Трамп и Порошенко в одинаковых костюмах рассмешили пользователей Сети‍

Четверг, 27 Сентября 2018 08:35
Трамп и Порошенко в одинаковых костюмах рассмешили пользователей Сети‍ Фото из открытых источников

В сети высмеяли парадную фотографию, на которой запечатлены президенты Украины и США Петр Порошенко и Дональд Трамп и их жены Марина и Мелания.

 

Снимок опубликовал в своем Twitter пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко, пишет Лента.ру.

 

«Когда даже дресс-код символизирует единство позиций стратегических партнеров», — написал он под фото.

 

Пользователи пошутили над одинаковыми костюмами и галстуками глав государств. «Я бы сказал, что дресс-код из одного гардероба. Вот только кто из двоих в чьих обносках, можно догадаться по лыбе Трампа», — прокомментировал один из юзеров под постом.

 

«Весь мир стремится к индивидуальности, и только парашик готов даже в одежде быть зависимым», — заметил другой. «Какое убожество... вы еще цветом трусов не пробовали единство показать? А придется», — поиронизировала третья.

 

Комментаторы также пригляделись к некоторым деталям одежды людей на фото. «Дресс-код по-мужскому требует туфли надеть соответственно статусу президента государства, наш гарант надел туфли, которые мажоры надевают на тусовки», — обратил внимание один из пользователей. «У Трампа штаны помяты», — написал другой.

 

Порошенко и Трамп встретились на полях Генассамблеи ООН, которая проходит в США.

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Волкова Алена Опубликовано в В мире   Теги Трамп Порошенко
 
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