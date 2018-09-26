Кадыров и Евкуров договорились о границе Чечни и Ингушетии

Главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров в среду подписали соглашение об определении границы между регионами, предусматривающее взаимный обмен территориями.
«Чечне передаётся горно-лесистая местность, расположенная на части Сунженского района Ингушетии, а Ингушетии передают такую же территорию, расположенную в Надтеречном районе Чеченской Республики», — приводит RT сообщение пресс-службы главы Ингушетии.
Спор об административных границах между двумя республиками вёлся с конца 1990-х годов.
В августе сообщалось, что власти Киргизии и Узбекистана обменяются земельными участками в рамках процесса делимитации государственной границы.
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