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Состоялся запуск скоростного железнодорожного сообщения Гуанчжоу-Шэньчжэнь-Гонконг

Вторник, 25 Сентября 2018 10:56
Состоялся запуск скоростного железнодорожного сообщения Гуанчжоу-Шэньчжэнь-Гонконг Фото из открытых источников

Соединение с Гонконгом получила транснациональная высокоскоростная железнодорожная сеть Китая. Торжественный запуск железнодорожного сообщения Гуанчжоу-Шэньчжэнь-Гонконг (XRL) состоялся 23 сентября.

 

С этого же дня до конца декабря 2018 года туристов приглашают принять участие в акции «Превратите свой билет на высокоскоростной поезд в деньги» и получить на приобретенный билет скидку 50 гонконгских долларов. Железнодорожное сообщение даст возможность всем желающим путешествовать не только по знаменитым китайским провинциям и городам, но и оказаться на Гонконгской смотровой площадке sky100 (https://sky100.com.hk/) максимально быстро.

 

Увидеть Гонконг с высоты 393 метров – панорамный вид доступен с обзором в 360 градусов – смогут посетители удивительной площадки, расположенной в двух остановках от аэропорта Гонконга по линии метро Аэропорт Экспресс и в 10 минутах ходьбы от железнодорожной станции «Западный Коулун».

 

Незабываемые часы в Гонконге ждут тех, кто пройдет пешком с площадки до района Джордан, а также проедет на поезде в Сентрал и прогуляется по колоритным кварталам Мид-левелс.

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Волкова Алена Опубликовано в В мире   Теги Новости железная дорога
 
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