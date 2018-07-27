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Мария Бутина рассказала, за что ее преследуют в США

Пятница, 27 Июля 2018 08:26
Мария Бутина рассказала, за что ее преследуют в США Фото из открытых источников

Россиянка Мария Бутина, арестованная в США по обвинение в работе незарегистрированным иностранным агентом, считает, что ее преследуют за политические взгляды, сообщили в посольстве РФ.

 

"(Бутина) сказала, что твердо намерена доказывать свою невиновность. Выразила мнение, что ее преследуют за политические взгляды и "не тот цвет волос". Будем добиваться освобождения Марии… Продолжим оказывать ей консульское содействие и всяческую поддержку", — говорится в сообщении посольства по итогам визита сотрудников дипмиссии к Бутиной.

 

В посольстве также сообщили, что следующее посещение намечено на четверг, 2 августа, пишет РИА Новости.

 

Бутину задержали в июле в США. Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также собственно в работе иностранным агентом. По совокупности предъявленных обвинений россиянке грозит до 15 лет тюрьмы. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Власти РФ также считают обвинения в адрес россиянки надуманными. Адвокат Бутиной заявляет, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности "международные отношения".

 

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отметила, что Бутину задержали непосредственно перед встречей лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки 16 июля явно с задачей минимизировать позитивный эффект от саммита и сделать это в максимально сжатые сроки. По словам Захаровой, создается впечатление, что ФБР выполняет политический заказ, никакой фактической базы для обвинений в адрес россиянки нет, претензии к Бутиной притянуты за уши.

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Волкова Алена Опубликовано в В мире   Теги США
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