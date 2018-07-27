Пятница 27 июля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» В мире» Премьер Украины Владимир Гройсман призвал не "преклонять колено" перед Россией

Премьер Украины Владимир Гройсман призвал не "преклонять колено" перед Россией

Пятница, 27 Июля 2018 08:14
Премьер Украины Владимир Гройсман призвал не &quot;преклонять колено&quot; перед Россией Фото из открытых источников

Украина должна полностью отказаться от импорта газа и не допустить, чтобы Киев "преклонял голову и колено" перед Москвой, заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман на заседании правительства, трансляцию которого передает телеканал "112 Украина".

 

"Для нас очень важно сохранить независимость, в том числе и энергетическую. Я всегда удивлялся, как Украина, у которой огромные запасы природного газа в недрах, покупала газ у России. Стоило наступить декабрю, как любая власть преклоняла голову и колено, ползала в Москву и договаривалась о цене на газ", — сказал политик.

 

Гройсман также выразил уверенность, что Киев сможет выйти из-под влияния мировой конъюнктуры цен на газ и начать полномасштабную добычу украинского газа, а впоследствии и снизить цену на голубое топливо внутри страны, сообщает РИА Новости.

 

В ноябре прошлого года Гройсман заявил, что страна уже 720 дней не покупает российский газ. При этом Киев переплачивал за него же европейским посредникам от 20 до 50 долларов за тысячу кубометров. Как подсчитал бывший глава департамента финконтроля Минобороны страны Максим Гольдарб, убытки Украины от отказа закупать газ напрямую у "Газпрома" достигли миллиарда долларов.

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в В мире   Теги Лента новостей Украины
Главное за сутки
Мария Бутина рассказала, за что ее преследуют в США Мария Бутина рассказала, за что ее преследуют в США Россиянка Мария Бутина, арестованная в США по обвинение в работе незарегистрированным иностранным агентом, считает, что ее преследуют за политические взгляды, сообщили в посольстве РФ. "(Бутина) сказала, что твердо намерена доказывать…
Премьер Украины Владимир Гройсман призвал не "преклонять колено" перед Россией Премьер Украины Владимир Гройсман призвал не "преклонять колено" перед Россией Украина должна полностью отказаться от импорта газа и не допустить, чтобы Киев "преклонял голову и колено" перед Москвой, заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман на заседании правительства, трансляцию которого передает телеканал…
В России увидят самое длительное лунное затмение в XXI веке В России увидят самое длительное лунное затмение в XXI веке В пятницу вечером, 27 июля, жители России смогут увидеть полное лунное затмение и великое противостояние Марса, сообщается на сайте Московского планетария. По сообщению планетария, полное лунное затмение будет длиться 3…
Читайте также
Кризис в Тунисе позволяет контрабандистам беспрепятственно спонсировать терроризм Кризис в Тунисе позволяет контрабандистам беспрепятственно спонсировать терроризм Контрабанда для Туниса, где царит сложная политико-экономическая обстановка, обычное дело. Деньги от этого вида теневой деятельности идут на спонсирование терроризма. Спецслужбы Туниса в ходе операции 18 июля арестовали трех членов…
Трамп предложил ЕС отказаться от пошлин Трамп предложил ЕС отказаться от пошлин Президент США Дональд Трамп предложил во вторник властям Евросоюза одновременно с Соединенными Штатами отказаться от таможенных пошлин, торговых барьеров и субсидий. Соответствующую запись президент сделал в Twitter, сообщает ТАСС. Представители…
ООН открестилась от операции по вывозу «Белых касок» из Сирии ООН открестилась от операции по вывозу «Белых касок» из Сирии ООН не имела отношения к организации вывоза более 420 активистов организации "Белые каски" из Сирии, заявил в понедельник журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. "Мы не имеем отношения к…
Тема дня
Новый поворот Трампа: мир - Европе, война - России Новый поворот Трампа: мир - Европе, война - России

Американский президент, который уже стопроцентно доказал свою способность приводить весь мир в шок, ...

Фото
"Встреча вод" - невероятное место слияния рек "Встреча вод" - невероятное место слияния рек

Примерно в 10 километрах от бразильского города Манаус находится место известное как "Встреча Вод" (...

Интернет и СМИ
Опрос

Как власти справляются с последствиями стихий в вашем городе?

 

Анекдот дня

"Делу время, а потехе час", - подумал Петрович в 2 часа ночи. Отключил перфоратор и включил караоке.

Еще »
Самые популярные материалы
Кардиологи назвали самый вредный для тела человека напиток Кардиологи назвали самый вредный для тела человека напиток
"Преступление" без наказания? Наталья Поклонская снова проявила характер "Преступление" без наказания? Наталья Поклонская снова проявила характер
Опубликован список либералов, не признающих воссоединения Крыма с Россией Опубликован список либералов, не признающих воссоединения Крыма с Россией
Международная торговая война дала первые плоды. Китай уже пострадал, что ждет Россию? Международная торговая война дала первые плоды. Китай уже пострадал, что ждет Россию?
Еще один козырь в баталии "Нафтогаза" и "Газпрома" Еще один козырь в баталии "Нафтогаза" и "Газпрома"
Infox.sg
24СМИ
Новости партнеров

 Какие недуги лечат занятия любовью?

 

 

 

 Из «Мисс Америка» исключили дефиле в купальниках

  

 

 В Англии найден клад стоимостью 1 миллион фунтов

  

 

 6 самых странных фактов, которые не укладываются в голове

 

 

 Эксперты назвали самую опасную для туристов страну

 

 

Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.