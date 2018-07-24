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ООН открестилась от операции по вывозу «Белых касок» из Сирии

Вторник, 24 Июля 2018 08:37
ООН открестилась от операции по вывозу «Белых касок» из Сирии Фото из открытых источников

ООН не имела отношения к организации вывоза более 420 активистов организации "Белые каски" из Сирии, заявил в понедельник журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

 

"Мы не имеем отношения к этому процессу перемещения ("Белых касок" — ред.)", — сказал Дюжаррик.

 

Он добавил, что "мы очень благодарны иорданцам, которые с такой щедростью и гостеприимством приняли этих 422 сирийца".

 

"Когда представители Верховного комиссара ООН сделали то, что они всегда делают, — в данном конкретном случае приняли этих 422 беженца, которые были в рискованной ситуации в поисках покоя, — в Иордании, это то, что и должно было быть сделано и что уже делалось для миллиона сирийцев", — заявил Дюжаррик в ответ на вопрос о том, что "Белые каски" обвиняются в фабрикации видео о химических атаках.

 

Ранее пресс-секретарь израильского МИД сообщил, что Израиль эвакуировал из Сирии активистов "Белых касок" вместе с их семьями по просьбе США, Канады и европейских стран, пишет РИА Новости. Местные СМИ писали, что в ходе ночной операции примерно 800 человек были вывезены через Израиль в Иорданию.

 

Организация "Белые каски", получившая широкую известность и поддержку на Западе, декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, но обвиняется сирийскими властями в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности.

 

В МИД России называли деятельность "Белых касок" элементом большой информационной кампании по очернению властей Сирии.

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Волкова Алена Опубликовано в В мире   Теги Белые каски
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ООН открестилась от операции по вывозу «Белых касок» из Сирии ООН открестилась от операции по вывозу «Белых касок» из Сирии ООН не имела отношения к организации вывоза более 420 активистов организации "Белые каски" из Сирии, заявил в понедельник журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. "Мы не имеем отношения к…
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