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Компания Kvantor намерена вытащить Ассанжа из плена в эквадорском посольстве

Четверг, 19 Июля 2018 08:06
Компания Kvantor намерена вытащить Ассанжа из плена в эквадорском посольстве Фото из открытых источников

Российская компания «Квантор» направила основателю WikiLeaks письмо с предложением сотрудничества, а также пообещала вызволить его из заточения в посольстве Эквадора.

 

Судя по всему, компания готова использовать для этого самые разные, в том числе и непубличные методы, но не намерена пока придавать их огласке.

 

Ассанжу предлагается начать сотрудничество с удаленной работы. Вместе с тем, как следует из письма, компания планирует сделать все возможное, чтобы с Ассанжа были сняты все обвинения, и он вновь почувствовал себя свободным и независимым человеком. Руководство компании прямо заявляет: "У нас есть широкие связи в самых разных кругах, есть адвокаты с мировым именем, есть формальные и неформальные возможности повлиять на ситуацию. Если вы примите наше предложение, мы обязательно расскажем об этом подробнее».

 

Стоит также напомнить, что 8 июля «Квантор» опубликовал открытое предложение о трудоустройстве для Эдварда Сноудена и Джулиана Ассанжа с годовым окладом в миллион долларов.

 

По мнению аналитиков, подобные действия могут привести к блокировке всех счетов компании в США и странах Евросоюза. 

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Волкова Алена Опубликовано в В мире   Теги Новости NASA Ассанж
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