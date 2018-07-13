При взрыве у аэропорта в Каире пострадали 12 человек

В результате взрыва резервуара с топливом рядом с Каирским международным аэропортом пострадали 12 человек. Об этом сообщил официальный египетский источник.
Всех раненых госпитализировали. Возникший пожар уже потушили, пишет РИА Новости.
Причиной взрыва на одном из резервуаров нефтехимической компании "Гелиополис" стала сильная жара, сообщил официальный представитель армии Египта Тамер Рифаи.
Позднее в Министерстве гражданской авиации подтвердили, что инцидент произошел за пределами каирского аэропорта и не повлиял на его работу.
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